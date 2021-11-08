Стрельба по целям на огромном экране ведётся с помощью лазеров, установленных на стрелковом оружии
В Бурятии военные активно применяют интерактивный лазерный тир «Рубин-110», появившийся год назад.
- Для эффективной подготовки разведывательных и мотострелковых подразделений успешно апробировали и в течении учебного года активно применяли мобильный, интерактивный лазерный стрелковый тир «Рубин-110». Как показала практика, возможности лазерного тира значительно повысили уровень огневой подготовки военнослужащих, улучшились результаты в меткости Лазерный тир придаёт военнослужащему уверенность в овладении своего штатного оружия, - сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.
Стрельба по целям на огромном экране ведётся с помощью лазеров, установленных на стрелковом оружии. Ощущение нахождения в реальном бою достигается с помощью реалистичной имитации выстрела.
Тир позволяет проводить стрельбу одновременно до шести военнослужащих с регистрацией, обработкой и отображением персональных результатов по каждому стрелку, производить стрельбу из АК, РПК одиночными выстрелами и очередями в зависимости от условий упражнения, а также выполнять упражнения начальных стрельб, упражнений учебных и контрольных стрельб из пистолета, автомата, СВД.
Преимуществом тира в пресс-службе Восточного военного округа называют его мобильность, быстроту развертывания, возможность в ходе тренировки производить стрельбу из различных положений с места и в движении.
Уникальность стрелкового комплекса состоит не только в том, что в него входит более 2000 стрелковых упражнений, но и в том, что все они разработаны совместно со специалистами огневой подготовки с учетом наставлений по стрелковому делу.
При выполнении стрельб учитываются баллистические характеристики оружия и метеорологические условия стрельбы.
Также тир позволяет проверить навыки военнослужащих до выхода на стрельбище.
В Бурятии лазерный тир улучшил меткость военных
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