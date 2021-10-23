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В Бурятии спортсменам с поражением опорно-двигательного аппарата вручили спецоборудование

Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко 

Сегодня глава Бурятии Алексей Цыденов побывал в гостях у спортсменов по стрельбе из лука среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Встреча прошла в жилом доме инвалидов-колясочников имени Эржены Будаевой в Улан-Удэ.

Алексей Цыденов поблагодарил спортсменов и поздравил с высокими результатами.

- У нас уже есть результаты ‑ олимпийские участники и призёры. Я всем желаю двигаться дальше. В жизни бывают приятные удивительные моменты, когда не ожидаешь, а получается. Главное, позитивный настрой, всё остальное будет потихоньку складываться. Как просили, мы не забыли про вашу просьбу, надеюсь, это будет в пользу. От души желаю вам всего самого хорошего! ‑ поздравил Алексей Цыденов.

Во время прошлой встречи с членами сборной России по стрельбе из лука среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, спортсмены попросили у главы Бурятии специальное оборудование для реабилитации и абилитации инвалидов. И во время сегодняшней встречи это оборудование и другие подарки вручили спортсменам.

- Мы начинали здесь в 2014-2015 году, первый выезд у нас был с тренером в 2015 году, я выехал самым первым из всех спортсменов на международные соревнования. Сейчас по истечению этих лет у нас есть спортивные результаты, и то, что у нас теперь есть такое оборудование, для нас очень важно, это дополнительная фиксация и устойчивость. Теперь, когда будут бурятские спортсмены заходить на пьедестал чемпионата России и, наверное, на международный уровень, в этом будет и ваша лепта. От всех спортсменов вам самое настоящее спасибо, ‑ поблагодарил мастер спорта России международного класса Александр Дорофеев.

Бурятские спортсмены-лучники с поражением опорно-двигательного аппарата за последние два года показали высокие результаты. Это 16 медалей, из них одна золотая, одна серебряная и две бронзовые медали завоёваны на чемпионате России. Кроме того, в этом году Баир Шигаев завоевал бронзовую медаль по стрельбе из лука на XVI Паралимпийских летних играх в городе Токио, сообщили в пресс-службе республиканского правительства. 
глава Бурятии спорт инвалиды

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