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Бронзовый призёр Паралимпиады из Бурятии получил госнаграду

Бронзовый призёр Паралимпиады из Бурятии получил госнаграду
Общество,  Фото:минспорта Бурятии
Баира Шигаева наградили за заслуги перед Отечеством

11 сентября указом президента России бронзовый призёр Паралимпийских игр в Токио Баир Шигаев награждён госнаградой. Он получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Награда вручена «за большой вклад в развитие отечественного спорта, высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремленность, проявленные на XVI Паралимпийских летних играх 2020 года в Токио».



Бурятский лучник Баир Шигаев завоевал бронзовую медаль в паре со Степанидой Артахиновой из Якутска. Они стали третьими в миксте в стрельбе из блочного лука.

Как сообщал «Байкал-Daily», 13 сентября в Кремле во время награждения призёров и победителей Паралимпиады президент Владимир Путин особо выделил успех уроженца Бурятии, двукратного чемпиона Игр Михаила Асташова. Он получил орден Дружбы.

В Паралимпиаде в Токио участвовала ещё одна спортсменка из Бурятии, лучница Татьяна Андриевская. Она не смогла завоевать медалей, но заявила, что намерена бороться на следующих Играх в Париже.

спорт Паралимпийские игры стрельба из лука

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