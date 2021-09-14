Бронзовый призёр Паралимпиады из Бурятии получил госнаграду

11 сентября указом президента России бронзовый призёр Паралимпийских игр в Токио Баир Шигаев награждён госнаградой. Он получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Награда вручена «за большой вклад в развитие отечественного спорта, высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремленность, проявленные на XVI Паралимпийских летних играх 2020 года в Токио».
Бурятский лучник Баир Шигаев завоевал бронзовую медаль в паре со Степанидой Артахиновой из Якутска. Они стали третьими в миксте в стрельбе из блочного лука.
Как сообщал «Байкал-Daily», 13 сентября в Кремле во время награждения призёров и победителей Паралимпиады президент Владимир Путин особо выделил успех уроженца Бурятии, двукратного чемпиона Игр Михаила Асташова. Он получил орден Дружбы.
В Паралимпиаде в Токио участвовала ещё одна спортсменка из Бурятии, лучница Татьяна Андриевская. Она не смогла завоевать медалей, но заявила, что намерена бороться на следующих Играх в Париже.