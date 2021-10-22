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Жителей Бурятии попросили оставаться дома в праздничные дни

Жителей Бурятии попросили оставаться дома в праздничные дни
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В 11 районах наблюдается рост заболеваемости коронавирусом

В Бурятии на сегодня ежедневный прирост инфицированных составил 158 новых случаев. В 11 районах наблюдается рост заболеваемости. Для предупреждения новых вспышек вируса в ежедневном режиме продолжают работу мобильные группы по профилактике коронавируса.

Они обеспечивают противоэпидемические меры в общественных местах: организациях торговли, сферы услуг, общепита, на общественном транспорте, в коллективных средствах размещения.

- На сегодняшний день 75 мобильных групп по республике проводят рейды с целью обеспечить меры профилактики в организациях, в общественных местах. И эти меры дают результат: мы предупреждаем ситуации, при которых системе здравоохранения нужно разворачивать дополнительный коечный фонд. На сегодняшний день под коронавирусную инфекцию задействовано 987 коек, из которых занято 82%. Это в том числе эффект от своевременной профилактики. Любая эпидемия заканчивается там, где начинается ответственность. Поэтому улучшить эпидситуацию можно только при участии каждого. Уважаемые жители республики, в период праздников необходимо минимизировать контакты, оставаться дома и тем самым остановить дальнейшее распространение вируса, - обратился к жителям республики зампред правительства Бурятии Пётр Мордовской.

Мобильные группы проверили более 630 объектов в минувшие сутки. За весь период работы они обеспечили противоэпидемические меры на 180 тысяч объектах.

Что известно о нерабочих днях?

Как сообщал «Байкал-Daily», 20 октября президент России Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях в период с 30 октября по 7 ноября. Днём ранее на совещании вице-премьер правительства Татьяна Голикова предложила гражданам воздержаться от поездок в другие регионы в эти выходные.

Глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил, что в республике не планируется как введение дополнительных нерабочих дней с 23 октября, так и их возможное продление после 7 ноября.

Также он разъяснил, что работать в объявленные выходные (с 30 октября по 7 ноября) будут только предприятия непрерывного цикла.
 
- Указ предусматривает, что это выходные дни, работают только предприятия непрерывного цикла. Повторюсь, мы «допом» к указу ничего не принимаем, указ, безусловно, мы все должны исполнять, - уточнил руководитель региона.

Более подробная информация по поводу режима работы предприятий, выходных и прочего появится в понедельник, 25 октября, после заседания республиканского оперативного штаба.

Что касается выставления каких-либо постов для контроля передвижения жителей Бурятии, то на сегодня никаких решений по этому поводу нет.


выходные дни

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