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Жители Бурятии будут отдыхать с 30 октября по 7 ноября

Жители Бурятии будут отдыхать с 30 октября по 7 ноября
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В республике не будут вводить дополнительные нерабочие дни

20 октября глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил в интервью телеканалу «Россия-24», что в Бурятии не планируется как введение дополнительных нерабочих дней с 23 октября, так и их возможное продление после 7 ноября.

Глава республики отметил, что это стало возможным благодаря принятию превентивных мер в регионе этим летом, что привело к улучшению эпидемиологической обстановки в республике.

- Республика Бурятия - это регион, который вводил локдауны и прошлой осенью, и этим летом. Мы готовы подчеркнуть эффективность этой меры. Но вместе с тем, сейчас у нас ситуация гораздо лучше, чем была летом: я и по количеству пациентов, которые в больницах лечатся - практически в 4,5 раза меньше, чем было летом, и по нагрузке в целом на систему здравоохранения. Поэтому мы не планируем ни с 23 октября вводить дополнительные ограничения как предусматривает возможность указ президента, ни продлевать после 7 ноября. То есть с учётом того, что мы приняли превентивные меры летом и держали дисциплину, и наши люди ответственно относились ко всем мерам профилактики, сейчас нет условий для того, чтобы вводить заранее или продлевать после 7 ноября ограничения, мы не планируем выходить за рамки указа президента, - подчеркнул Алексей Цыденов.

Также глава Бурятии добавил, что в регионе отмечается высокий охват вакцинацией.

- Сейчас темпы вакцинации немножко снизились, потому что основную часть людей мы вакцинировали. План 60% вакцинации населения, который был изначально, мы выполнили и сейчас идём к плану 80% вакцинации. По темпам вакцинации мы среди 10 лучших регионов в стране. И люди у нас достаточно ответственно отнеслись. И это, кстати, в том числе и сказывается на том, что сейчас ситуация полегче и не требует введения каких-то дополнительных ограничительных мер, - отметил Алексей Цыденов.

Вчера, 20 октября, президент России Владимир Путин подписал указ о «нерабочих» днях в период с 30 октября по 7 ноября. Главы регионов исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки в своих регионах, вправе устанавливать дополнительные нерабочие дни до 30 октября или после 7 ноября. 
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