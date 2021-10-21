Жителей призывают быть осторожными, не выпускать детей из дома
Накануне вечером в переулке Солнечном в посёлке Кичера Северо-Байкальского района замечен медведь.
- Информация передана в ЕДДС, полицию и охотнадзор. Меры принимаются. Не выпускайте детей из дома, будьте осторожны, - предупредили местных жителей в группе «Северобайкалье-инфо.24/7».
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно на территории старого городского кладбища в Северобайкальске жители видели медведя. Людей попросили не оставлять продукты питания на кладбище.
В бурятском посёлке замечен медведь
Общество, Фото:
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