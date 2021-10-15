Жителей просят не оставлять на кладбище продукты
На территории старого городского кладбища в Северобайкальске замечен медведь.
- Информация передана ЕДДС в Охотнадзор. Будьте бдительны и осторожны. Не оставляйте на кладбище продукты питания, - говорится в группе «Северобайкальск-инфо.24/7».
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно в селе Кокорино Иволгинского района Бурятии местные жители наткнулись на следы медведя. В деревне уже выпал снег, и следы косолапого были отчётливо видны.
В Бурятии на кладбище заметили медведя
Общество, Фото:
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