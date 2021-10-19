Главный санврач Бурятии: «Более 95% получающих лечение в стационарах – это непривитые»









Как сообщал «Байкал-Daily», за сутки



Как сообщал «Байкал-Daily», за сутки выявлен 151 больной коронавирусом. Скончались пять пожилых пациентов.

Руководитель управления Роспотребнадзора по Бурятии Сергей Ханхареев обратился к жителям республики. Он отметил, что в регионе растёт заболеваемость коронавирусом.- Сейчас у нас в республике мы наблюдаем непростую эпидемиологическую ситуацию. К сожалению, мы растём. Сегодня более 800 человек получают лечение в стационарах. И более 95% из них – это непривитые лица. Поэтому для всех нас сейчас стоит очень важная задача: необходимо создать достаточную иммунную прослойку среди населения. Для этого нужно привить против COVID-19 не менее 80% граждан от плана, - говорит он в видеообращении.Сергей Ханхареев продолжил, что это позволит избежать введения ограничительных мер, которые негативно сказываются на качестве жизни людей.- Уважаемые земляки, задумайтесь, кто сегодня болеет: болеют те, кто непривитый и ранее не болел, хотя у них была возможность вакцинироваться, поэтому в очередной раз я призываю и прошу, кто ещё не привился, необходимо срочно вакцинироваться. Это единственное спасение от COVID-19. И прошу вас соблюдать простые меры профилактики: носить маски, обрабатывать руки и соблюдать дистанцию, - заключил руководитель управления Роспотребнадзора по Бурятии.