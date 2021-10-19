Лис Алискин прошёл по следам медведя в заповеднике в Бурятии

Медведь бродил в Давше
В воскресенье днём через посёлок Давша – кордон Баргузинского заповедника, прошёл небольшой медведь. Об этом на соей странице в Facebook сообщил участковый государственный инспектор Юрий Гороховский.
По его словам, косолапый гость пришёл с севера.
- Обследовал посёлок на предмет санитарного состояния, не обнаружив ничего привлекательного, ходом ушёл на юг, - написал Юрий Гороховский.
По следам мишки прошёлся лис, которому инспекторы дали созвучную кличку: «Алискин вызвался помочь в троплении зверя...», заключил Юрий Гороховский.
В посёлке Алискин иногда появляется. По словам инспектора, иногда его по три-четыре дня нет, ведь у животного «есть дела в других местах», шутит инспектор.
Как сообщал «Байкал-Daily», минувшей весной лис впервые показался в Давше в апреле
.
Всего на прошлой неделе в республиканском перинатальном центре появились на свет 93 ребёнка
За сутки мобильные группы по профилактике COVID-19 проверили 237 объектов
Мужчина умер от потери крови
В народе октябрь считается «свадебником»
Медведь бродил в Давше
Специалисты отметили, что правильная обрезка повышает жизнеспособность и декоративность деревьев
Численность популяции остаётся стабильной
Работы проведены уже на восьми тысячах гектаров
Начата доследственная проверка
Опубликован рейтинг регионов по способности населения накопить на автомобиль
HeadHunter выяснил, зачем жители Бурятии ходят на работу
Женщина пояснила, что сумма штрафа является для неё значительной при пенсии в 12 тысяч
Большая вода этим летом смыла лесную дорогу
С сентября возбуждено 16 административных дел
Алексей Цыденов находится в рабочей поездке в Москве