В Бурятии лиса вышла к инспекторам заповедника

У пришедшей к людям лисы небольшие повреждения на лапе
Лиса наведалась к государственным инспекторам в посёлке Давша – кордоне Баргузинского заповедника.
Этого зверя в заповеднике, судя по всему, знают «в лицо». У него даже есть кличка – Алискин.
- Сегодня Алискин, первый раз в этом году, пришёл в Давшу днём, и порадовал нас своим присутствием. Видимо отстаивал свой участок с посёлком от других претендентов. На передней левой лапе видны некоторые повреждения, но ходит, не хромает. Надеемся дальше с ним дружить, - поделился участковый государственный инспектор Юрий Гороховский.
На странице ФГБУ «Заповедное Подлеморье» опубликовали снимки доброжелательно настроенного животного.
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У пришедшей к людям лисы небольшие повреждения на лапе
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