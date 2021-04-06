В Бурятии лиса вышла к инспекторам заповедника

На странице ФГБУ «Заповедное Подлеморье» опубликовали снимки доброжелательно настроенного животного.







Лиса наведалась к государственным инспекторам в посёлке Давша – кордоне Баргузинского заповедника.Этого зверя в заповеднике, судя по всему, знают «в лицо». У него даже есть кличка – Алискин.- Сегодня Алискин, первый раз в этом году, пришёл в Давшу днём, и порадовал нас своим присутствием. Видимо отстаивал свой участок с посёлком от других претендентов. На передней левой лапе видны некоторые повреждения, но ходит, не хромает. Надеемся дальше с ним дружить, - поделился участковый государственный инспектор Юрий Гороховский.