С женщиной всё в порядке
Найдена 34-летняя жительница Улан-Удэ. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе МВД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», женщина 1 октября ушла из дома на улице Туполева, и до настоящего времени её местонахождение не было известно.
Пропавшая обнаружена родственниками в городе Иркутске. С ней всё в порядке.
Пропавшая в начале октября улан-удэнка нашлась в Иркутске
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