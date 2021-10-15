Полицейские вторую неделю разыскивают жительницу Улан-Удэ

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Сотрудники полиции разыскивают 34-летнюю жительницу Улан-Удэ Саяну Ильину, которая 1 октября ушла из дома на улице Туполева и до настоящего времени её местонахождение не известно. Женщин является уроженкой села Нижняя Иволга Иволгинского района.В пресс-службе МВД по Бурятии отмечают, что пропавшая может уехать в другой город автостопом. Нуждается в приёме лекарственных препаратов.азиатской внешности, рост 165-170 см, среднего телосложения, волосы тёмные, глаза карие.куртка коричневая, водолазка белого цвета, джинсы синие, туфли бежевые на шнурках.При наличии какой-либо информации о женщине или её местонахождении полиция просит незамедлительно сообщить по телефонам: 8(983)535-60-91, 8(924)390-60-60.