Житель Бурятии прошёл в финал шоу «Поле чудес»

Участники долго не могли отгадать загаданное слово. Игроки несколько раз ошибались, повторно называя буквы, которых нет в слове. Леонид Аркадьевич даже шутил, что ему хотелось бы уйти с передачи живым, как и пожилому участнику из Бурятии. В итоге слово угадал Михаил Дамдинсурунович. Игрок из Бурятии прошёл в финал, однако в супер-игру не смог пройти, уступив другой участнице шоу.



Как сообщал «Байкал-Daily», недавно в передаче участвовал другой житель Бурятии - учитель физкультуры, обладатель звания «Учитель года Бурятии – 2019»



Как сообщал «Байкал-Daily», недавно в передаче участвовал другой житель Бурятии - учитель физкультуры, обладатель звания «Учитель года Бурятии – 2019» Дмитрий Павлов . Он подарил ведущему передачи национальные подарки и вместе с другими участниками выпили молочный напиток айрак

73-летний житель Бурятии Михаил Дамдинсурунович Жагбаев вышел в финал передачи «Поле чудес»которая вышла в эфир 15 октября.Как сообщал «Байкал-Daily», пенсионер является многолетним поклонником программы и дочь Виктория сделала сюрприз отцу, отправив заявку на шоу в начале года. В сентябре позвонили с передачи, и участники вылетели в Москву.В качестве музыкального подарка для программы выступили его дочь и внучка, исполнительницы на национальных инструментах: заведующая отделением бурятских народных инструментов детской школы искусств № 7, преподаватель Колледжа искусств, лауреат международных конкурсов Виктория Ринчинова, выпускница детской школы искусств № 7, детской школы искусств имени Ямпилова, лауреат государственной премии Бурятии Нарантуя Ринчинова.Музыкальный подарок очень понравился ведущему Леониду Якубовичу. После завершения номера он прокомментировал выступление: «Вот это настоящее искусство!». И вручил девушкам по букету цветов.