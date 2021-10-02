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Ведущего «Поле чудес» угостили бурятским молочным напитком

Ведущего «Поле чудес» угостили бурятским молочным напитком
Общество,  Фото:screenshot
Участником и гостями передачи стали учитель из Бурятии и детский танцевальный коллектив

Накануне вышла в эфир передача «Поле чудес» (16+), в которой участником стал улан-удэнец Дмитрий Павлов, учитель физкультуры, обладатель звания «Учитель года Бурятии – 2019».

Дмитрий поздравил учителей с наступающим профессиональным праздником, на бурятском языке передал привет землякам. Конечно же, не обошлось без подарков. Знаменитому ведущему передачи Леониду Якубовичу он вручил кедровые орехи, книгу «Ангара – дочь Байкала», молочный напиток айрак, который они распили с другими участниками, и множество других этнических подарков.

Также в выпуске с ним выступил бурятский ансамбль «Алан Гоа». Девочки исполнили танец с цветочными корзинками. После исполнения танца Леонид Якубович подозвал юных танцовщиц к себе и угостил конфетами.

Учитель физкультуры гимназии №29 Дмитрий Павлов стал победителем и обладателем Гран-при республиканского конкурса «Учитель года» в 2019 году. Его наградили символом конкурса – статуэткой в форме лотоса, а также множеством других призов от организаторов и спонсоров мероприятия. Позже улан-удэнец принял участие в заключительном этапе конкурса «Учитель года России».
телешоу

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