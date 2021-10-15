Инаугурация прошла 14 октября
В Бурятии прошла инаугурация главы Кижингинского района. Об этом сообщается в группе «Кижинга-инфо.24/7».
Здесь уточняется, что 14 октября в районном доме культуры «Одон» состоялась торжественная церемония вступления в должность главы Кижингинского района на 3 срок Геннадия Лхасаранова.
О том, что в Кижингинском районе глава будет избираться не на всенародных выборах, а советом депутатов из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией, стало известно в начале 2021 года.
Главой Кижингинского района Бурятии переизбрали Геннадия Лхасаранова
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