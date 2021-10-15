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Главой Кижингинского района Бурятии переизбрали Геннадия Лхасаранова

Главой Кижингинского района Бурятии переизбрали Геннадия Лхасаранова
Общество,  Фото:группа «Кижинга-инфо.24/7».
Инаугурация прошла 14 октября

В Бурятии прошла инаугурация главы Кижингинского района. Об этом сообщается в группе «Кижинга-инфо.24/7».

Здесь уточняется, что 14 октября в районном доме культуры «Одон» состоялась торжественная церемония вступления в должность главы Кижингинского района на 3 срок Геннадия Лхасаранова.

О том, что в Кижингинском районе глава будет избираться не на всенародных выборах, а советом депутатов из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией, стало известно в начале 2021 года.

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