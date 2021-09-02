В составе комиссии один министр и трое заместителей министров
Назначена конкурсная комиссия по проведению конкурса по отбору кандидатур на должность главы Кижингинского района. Об этом стало известно из распоряжения главы Бурятии от 31 августа.
В составе комиссии – министр строительства и модернизации ЖКК республики Николай Рузавин, замминистра образования и науки Доржи Ангархаев, замминистра по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Сергей Белоколодов, замминистра спорта и молодёжной политики Татьяна Парпаева, а также зампредседателя комитета территориального развития администрации главы и правительства Бурятии Олег Бадлуев.
Сейчас главой района является Геннадий Лхасаранов.
О том, что в Кижингинском районе глава будет избираться не на всенародных выборах, а советом депутатов из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией, стало известно в начале 2021 года.
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно по конкурсу был назначен новый глава Тарбагатайского района. Им стал Владимир Смолин, некогда трудившийся замминистра экономики Бурятии.
В Бурятии назначили конкурсную комиссию по главе Кижингинского района
Власть, Фото:
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