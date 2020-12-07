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Улан-удэнская ёлка оказалась выше московской

Улан-удэнская ёлка оказалась выше московской
Общество,  Фото:комитет городского хозяйства
Ёлка в Улан-Удэ вошла в десятку самых высоких в России

Портал ТурСтат составил рейтинг самых высоких главных новогодних ёлок в столичных городах России. В десятке оказалась и ёлка с площади Советов Улан-Удэ, сообщили в комитете городского хозяйства администрации города.

Топ-10 городов России с самыми высокими новогодними ёлками на Новый 2020 год составили Красноярск (высота ёлки 55 метров), Екатеринбург (50 м), Махачкала (40 м), Казань (35 м), Белгород (35 м), Барнаул (32 м), Тула (32 м), Калининград (30,5 м), Уфа (30 м), Пермь (30 м), Владивосток (28 м), Тюмень (28 м) и Москва (27 м). Главные ёлки в Москве и Уфе — это живые ели.

С новой звездой ёлка на площади Советов достигла высоты 27,5 метров и обошла московскую ёлку на полметра.

В Instagram набирает популярность видео известного видеографа Баясхалана Будаева:


Как сообщал «Байкал-Daily», в этом году над ёлкой на площади Советов впервые раскинули «Звёздное небо».

Ледовый городок в этом году обошёлся бюджету Улан-Удэ почти в 6 миллионов рублей. В связи с отменой Дня города этим летом сэкономленные 4 млн рублей перенаправили как раз на ледовый городок и новогодние мероприятия.
елка Новый год
 
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