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В Бурятии вручили ещё один почётный знак овцевода-тысячника

В Бурятии вручили ещё один почётный знак овцевода-тысячника
Общество,  Фото:Буддийская Сангха России
Марина Цыренжапова передала сельчанам свыше 1400 овец

9 октября на официальном открытии Цогчен дугана Цолгинского дацана Пандито Хамбо Лама Дамба Аюшеев вручил почётный знак «Мянгатан» (в переводе с бурятского языка - тысячник) Марине Цыренжаповой. На награждение приехала её сестра: она помогает по хозяйству, держать социальную отару.

Марина Цыренжапова одна из первых участников программы «Социальная отара», вступила в проект она ещё в 2014 году. Женщина уже передала свыше 1400 овец бесплатным новым участникам программы.

Памятный знак учреждён Буддийской традиционной Сангхой России. Вручается он участникам программы «Социальная отара», которые уже от своих социальных отар передали на безвозмездной основе более 1000 овец новым участникам. А сама программа «Социальная отара» - проект Буддийской традиционной Сангхи России, созданный в 2014 году на средства, выделенные президентом России Владимиром Путиным.

- Кого вижу в держателе социальной отары? Вижу человека, который может стать богатым сам и помочь своему земляку встать на ноги, стать богатым. Что такое быть богатым в моём понимании? Это иметь сердце, которое может отдавать, делиться с другими, помогать другим. Это богатство души. Это по-буддийски правильно - помогать другим. Моя мечта: в районах должно быть много социальных отар - это 300 отар и более, 300 семей в районе, крепко стоящих на ногах, финансово независимых. Нам нужно оставить людей на своих исконных местах проживания, чтоб они жили независимо от кризисных условий в мире, - отмечал ранее Хамбо Лама.

Работа из бронзы – памятный знак - создана в литейной мастерской Иволгинского дацана.


Как сообщал «Байкал-Daily», первый почётный знак овцевода-тысячника вручили Эдуарду Доржиеву и его супруге Арине

Позже памятные знаки были вручены Виталию Самбуеву из Кяхтинского района, Баиру Цыдыпову из Селенгинского района и жителю Джидинского района Эдуарду Нимаеву.

Суть программы «Социальная отара» в том, что сельчане бесплатно получают отару овец, при этом обязаны на второй год отдать часть приплода для следующих фермеров. Раздачу контролирует лично Хамбо Лама Дамба Аюшеев, и именно с главой буддистов России владельцы социальных отар подписывают договоры. Например, владельцы 500 овец возвращают 200 ягнят, а те, кто получил 300 голов скота – 100 ягнят, - поясняли ранее в Сангхе.
Сангха овцеводство

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