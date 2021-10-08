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Вероника Чумикова проиграла в борьбе за бронзу чемпионата мира

Вероника Чумикова проиграла в борьбе за бронзу чемпионата мира
Общество, 
Спортсменке из Бурятии в сетке попались сильнейшие спортсменки мира

В норвежском городе Осло, где в эти дни проходит чемпионат мира по борьбе, соревнования завершились для Вероники Чумиковой, которая представляет Бурятию и Чувашию.

Вероника боролась за бронзовую медаль в малом финале в весовой категории до 57 кг с японкой Саэ Наньо. Схватка закончилась со счётом 3-7. Спортсменке из страны восходящего солнца удалось вырвать победу на последних минутах, уложив Чумикову на туше.

Вероника Чумикова в окончательной таблице стала пятой на чемпионате мира по борьбе.

Вообще, Чумиковой в сетке попались сильнейшие спортсменки мира. Вероника начала соревновательный путь с 1/8 финала, где её оппоненткой выступила Патриция Гил из Польши. Полячка взяла серебро на прошедшем в мае первенстве Европы по женской борьбе среди юниорок (U-23). Однако она не смогла доставить особых проблем для нашей спортсменки. Чумакова выиграла схватку со счётом 5:1.

В 1/4 финала спортсменку ждала оппонентка с более серьёзными регалиями – американка Хелен Марулис, олимпийская чемпионка-2016, двукратная чемпионка мира, и призёр Олимпийских игр в Токио. Она выиграла у Вероники Чимиковой со счётом 10:1.

Всё же шансы побороться за медали у Вероники оставались при условии, что Хелен Марулис выигрывает полуфинальную схватку и выходит в финал. Что последняя и сделала. К слову, американка вовсе стала чемпионкой мира по борьбе-2021. В финале она уложила на туше Аншу Аншу из Индии.

В утешительных схватках Вероника Чумикова была сильнее Джинни Кесслер из Австрии. Однако в «бронзовом» финале японка Саэ Наньо не дала себя перебороть.

Как сообщал «Байкал-Daily», спортсмены из Бурятии всё же не остались без медалей чемпионата мира. Евгений Жербаев завоевал бронзу.  Евгений был сильнее представителя Армении Армана Андреасяна. Поединок завершился разгромной победой Жербаева со счётом 6:0.

Генеральный партнёр федерации спортивной борьбы Бурятии – Забайкальское горнорудное предприятие.
спорт вольная борьба чемпионат мира

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