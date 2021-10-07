В Улан-Удэ наградили донора почки

Сегодня глава Бурятии Алексей Цыденов вручил почётный знак «Дарящему часть себя» за гуманизм и самопожертвование Елизавете Балдановой. Женщина пожертвовала почку для своей дочери.
Как сообщал «Байкал-Daily», трансплантация органа прошла в начале сентября и стала первой подобной практикой в Бурятии. Для операции в республиканскую клиническую больницу имени Семашко было закуплено всё необходимое оборудование, а команда врачей прошла многоэтапное обучение в Москве.
- Сейчас идёт подготовка ко второй операции. После трёхлетней подготовки мы идём по этому большому пути – трансплантация органов в нашей республике. Мы стали 34-м регионом в России, который внедрил данный вид высокотехнологичной медицинской помощи, - рассказала министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.
Операция продлилась три часа. Сейчас Елизавета Балданова чувствует себя хорошо и уже рвётся на работу.
- Мой внук спросил: «Мама действительно не будет ходить на диализ?». Я ему говорю: «Да, не будет ходить». Он так обрадовался: «А ты как? Я буду тебе помогать». Вот этим сказано, как он переживал за свою маму, - рассказала Елизавета Балданова.
Также женщина обратилась к тем, кто только готовится к трансплантации, посоветовав им полностью довериться врачам.
Алексей Цыденов отметил, что республика и дальше будет работать над развитием пересадки органов в Бурятии.
- Самое главное, что качество жизни изменилось. Нет теперь привязанности к диализу. Здоровье ребёнка – это самая лучшая награда. Желаю вам хорошей, долгой и здоровой жизни. Поздравляю наших докторов с успешной первой операцией. Так держать. Будем и дальше делать все, чтобы наши люди с диализа снимались, - заявил глава Бурятии.