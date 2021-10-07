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Для онкобольных детей в Улан-Удэ устроили концерт

Для онкобольных детей в Улан-Удэ устроили концерт
Общество,  Фото:предоставлено Наталией Быковой
Праздник для детишек организовали под окнами больницы

Финалистки конкурса «Миссис Бурятия» устроили концерт для больных детей из отделения онкодиспансера детской республиканской клинической больницы. Изначально праздник готовили к 25 сентября, но в планы вмешалась непогода. Концерт планировался под окнами онкодиспансера, но в тот день полил дождь.

Тогда участники конкурса «Миссис Бурятия» лишь подарили игрушки в «Шкатулку храбрости». Подарки детишкам передали через администрацию отделения больницы.


 
Концерт провели 2 октября. Мероприятие во второй раз проводилось при поддержке работников УФСИН по Бурятии. Они выступали на концерте в костюмах ростовых кукол.

Концерт длился 40 минут. Финалистки конкурса красоты исполнили танец в формате флешмоба, играли в разные танцевальные игры под руководством ведущего Сергея Казакова. Прозвучали песни в живом исполнении от Елены и Дарьи из волонтёрского братства.

Через окна больницы дети и их родители в ответ улыбались и махали руками. Они также снимали выступление на телефоны.


- Эмоционально для нас это было непросто, но мы понимали, что наш позитивный заряд доброй энергии нужен там, чтобы усилить веру в выздоровление! Мы все мамы и понимаем, что значит, когда ребёнок болеет, а положительные эмоции для детей иногда бывают лучше лекарств. Будем верить, что детки поправятся, и им хватит сил и терпения, чтобы победить этот страшный недуг – онкологию. А мы будем по возможности дарить хоть маленькие, но всё же яркие, позитивные праздники для детей, неся добро в мир, который нас окружает - рассказала «Байкал-Daily» Наталия Быкова, директор конкурса «Миссис Бурятия».

Как сообщал «Байкал-Daily», в прошлом году проводилось аналогичное мероприятие под окнами больницы. В нём также участвовали финалистки конкурса «Миссис Бурятия» и сотрудники УФСИН. 

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