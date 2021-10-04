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В Бурятии назвали районы, в которых идёт рост COVID-19

В Бурятии назвали районы, в которых идёт рост COVID-19
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В республике наблюдается рост и ковида, и ОРВИ

Министр здравоохранения Бурятии и замруководителя управления Роспотребнадзора сообщили о ситуации с ОРВИ, гриппом и коронавирусом. Республика сегодня находится в периоде подъёма ОРВИ.

- Хочу подчеркнуть, что этот процесс немножко отличается от того, что было у нас год назад. Во-первых, подъём заболеваемости ОРВИ начался раньше, мы уже с августа начали отмечать постепенный рост, чего не было в прошлом году. Во-вторых, уже с начала сентября, с конца августа уже стали регистрироваться случаи гриппа, грипп H3N2, на сегодня он уже регистрируется в ряде субъектов. И также не очень благоприятный прогностический признак: мы уже в сентябре имели групповую заболеваемость именно гриппом. То есть все эти признаки свидетельствуют о том, что сезон подъёма ОРВИ, вероятно, будет протекать в этом сезоне не так благополучно и благоприятно, как это было в прошлом году. В прошлом году в этот сезон в нашей республике не регистрировался ни один случай гриппа. На сегодняшний день случаев гриппа нет, - рассказала заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Бурятии Елена Кузьмина.

- Наша задача – не упустить появление гриппа, принять соответствующие меры по недопущению масштаба его распространения, - добавила она.

Также отмечается рост заболеваемости COVID-19.

- Соответственно, на фоне ежегодного роста ОРВИ мы третью неделю отмечаем рост коронавируса. При этом темпы прироста недельные не такие критические, за последнюю неделю рост отмечался порядка на 7%, за предыдущую неделю чуть больше – порядка 14%. То есть рост отмечаем, но значительного скачка нет, - объяснила Елена Кузьмина.

Были названы районы, где зафиксирован рост коронавируса.

- Мы сейчас отмечаем Кабанский район. Такой большой мигрирующий район. Можно сказать, что летом практически они и не «затухали», чуть-чуть снижение было, но мы у них не закрывали койки, как в других районах. Поэтому Кабанский район с третьей волны является медленно тлеющим, сейчас чуть-чуть растущим. Также мы отмечаем рост по северу, сейчас город Северобайкальск растёт, тоже сегодня обсуждали: что темпы вакцинации снизились, а рост пошёл. Город Северобайкальск тоже активный, туристический, мигрирующий, и поэтому мы видим незначительный рост по этому городу. По Баунтовскому району обратили внимание, это, наверное, связано с тем, что они там мигрируют активно, с Читой общаются. Вот эти районы пока беспокоят. И по городу Улан-Удэ небольшой рост. Радует, что по ОРВИ такого роста нет, мы ежедневно отслеживаем, - отметила министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.

В республике продолжается вакцинация от коронавируса.
коронавирус профилактика

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