Доля молодых специалистов среди учителей оказалась менее 10%
5 октября отмечается Всемирный день учителя. В 2020/2021 учебном году численность учителей в Бурятии составила 8,4 тыс человек, сообщили в Бурятстате.
Из общей численности учителей 84,2 % имеют высшее образование, 15,4 % - среднее профессиональное. Ученую степень кандидата наук имеют 52 учителя, ученое звание доцента – три учителя.
Доля молодых учителей оказалась невелика.
- Общий стаж работы 20 и более лет имеют 5,2 тыс. человек или 61,3 %, доля молодых учителей составляет 7,5 % (стаж работы до трёх лет), - уточнили в Бурятстате.
Среди учителей преобладают женщины – 88% от общей численности.
Не секрет, что большинство молодых выпускников педвузов не идут работать в школы в основном по причине невысокой зарплаты. Многие вынуждены работать на двух ставках.
Как сообщал «Байкал-Daily», в 2021 году из бюджета Бурятии направили 402 миллиона рублей на повышение зарплат учителям. Рост зарплат в отдельных школах в правительстве республики обещали до 30%. «Нами принято решение об изменении норматива расчёта фонда оплаты труда. Его цель – повысить зарплаты учителям тех школ, которые получают меньше своих коллег, имея аналогичную нагрузку», - пояснял глава Бурятии Алексей Цыденов.
К слову, зимой 2020 года тогдашний министр просвещения Ольга Васильева, комментируя ситуацию с нехваткой молодых кадров в школах, сделала неожиданное заявление. Она сказала, что молодёжь не хочет работать педагогами не из-за зарплат, а из-за недостатка знаний о детях. В январе 2020-го Васильева покинула пост министра.
В Бурятии оказалось немного молодых учителей
Общество, Фото:
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