В Бурятии повысят зарплаты учителям





Решением республиканских властей в сентябре 2018 года было направлено 64,1 млн рублей на повышение базовой ставки зарплаты педагогических работников. В 2019 году решением рабочей группы в целях повышения зарплат было выделено дополнительно 413,9 млн рублей.



Постановление правительства Бурятии №672 о принятии новых нормативов финансового обеспечения на получение начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях подписано 9 ноября 2020 года.



В настоящее время в муниципальных общеобразовательных организациях в Бурятии работает 10,5 тысяч человек, в том числе более 7,8 тысяч учителей и 2,6 тысяч прочих работников. В текущем году на зарплаты всех учителей из республиканского бюджета выделено более 4 млрд рублей.





Глава Бурятии Алексей Цыденов подписал постановление, согласно которому на повышение зарплат учителям в 2021 году будет направлено 402 миллиона рублей из республиканского бюджета.У учителей 170 школ вырастут зарплаты с 1 января 2021 года. Рост в отдельных школах составит до 30%, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.- Вопрос повышения зарплат нашим учителям никогда не сходит с повестки республиканского правительства и депутатов. Есть хорошие федеральные решения: например, президентом введены доплаты учителям за классное руководство в размере 5 тысяч рублей, в Бурятии эти выплаты с учетом с учётом районного коэффициента и стажа работы составляют от 6 до 11 тысяч рублей. Несмотря на большие затраты на борьбу с пандемией, совместно с депутатами нами принято решение об изменении норматива расчёта фонда оплаты труда. Его цель – повысить зарплаты учителям тех школ, которые получают меньше своих коллег, имея аналогичную нагрузку, - заявил Алексей Цыденов.Глава Бурятии поручил министерству образования и науки республики держать на постоянном контроле исполнение данного постановления, а также следить за тем, чтобы, повышая зарплаты одним, не снижали зарплаты другим категориям учителей.С введением нового базового норматива фонд оплаты труда в общеобразовательных организациях будет формироваться в зависимости от численности учащихся. Ранее норматив формировался от численности населения в населённых пунктах, то есть в школах, расположенных в соседних селах с одинаковым количеством учеников, заработная плата могла существенно отличаться. Теперь же будет учитываться нагрузка на педагога, сложность предмета, стимулирующие выплаты, наполняемость классов, отчисления на страховые выплаты.