В Бурятии лесник спас лисёнка от попадания под машину

В республиканском агентстве лесного хозяйства рассказали об очередном случае выхода лисички к лесникам. В Баргузинском районе Бурятии лесники повстречали лису у родника.
- Я приехал набрать воды из ключа – тут она очень вкусная и чистая. Когда подъезжал, увидел лисёнка. Он собрался перебежать ключ, но там был автомобиль туристов, и лисёнок мог попасть под колеса. Я «моргнул» светом фар, автомобиль остановился, а лис подошёл к нам совсем близко, - рассказал руководитель Усть-Баргузинского лесхоза Юрий Ефимов.
Юрий отмечает, что во время работы специалисты довольно часто встречают лисиц.
- Мы частенько видим лис при патрулировании лесов, особенно, в тех местах, где останавливаются на перекус местные жители и гости Бурятии. Мы просим всех жителей республики бережно относиться к окружающей среде и её обитателям, - обратился руководитель лесхоза.
Как сообщал «Байкал-Daily», ранее лесники Прибайкальского лесничества засняли на видео лисицу, а до этого сотрудники Верхне-Талецкого лесничества спасли от голодной смерти коршуна.