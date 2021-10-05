 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

05 октября

04 октября

Популярное

В Бурятии лесник спас лисёнка от попадания под машину

В Бурятии лесник спас лисёнка от попадания под машину
Общество,  Фото:предоставлено агентством лесного хозяйства
Лисёнок подошёл к лесникам совсем близко

В республиканском агентстве лесного хозяйства рассказали об очередном случае выхода лисички к лесникам. В Баргузинском районе Бурятии лесники повстречали лису у родника.

- Я приехал набрать воды из ключа – тут она очень вкусная и чистая. Когда подъезжал, увидел лисёнка. Он собрался перебежать ключ, но там был автомобиль туристов, и лисёнок мог попасть под колеса. Я «моргнул» светом фар, автомобиль остановился, а лис подошёл к нам совсем близко, - рассказал руководитель Усть-Баргузинского лесхоза Юрий Ефимов.



Юрий отмечает, что во время работы специалисты довольно часто встречают лисиц.

- Мы частенько видим лис при патрулировании лесов, особенно, в тех местах, где останавливаются на перекус местные жители и гости Бурятии. Мы просим всех жителей республики бережно относиться к окружающей среде и её обитателям, - обратился руководитель лесхоза.

Как сообщал «Байкал-Daily», ранее лесники Прибайкальского лесничества засняли на видео лисицу, а до этого сотрудники Верхне-Талецкого лесничества спасли от голодной смерти коршуна.






лесники лисицы дикие животные

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Участницу «похорон» в центре Улан-Удэ оштрафовали
Участницу «похорон» в центре Улан-Удэ оштрафовали
Общество, 05.10.2021
«Этих денег могло бы хватить на настоящий гроб», - иронизирует Наталья Семёнова
В Бурятии к концу недели испортится погода
В Бурятии к концу недели испортится погода
Общество, 05.10.2021
Температурный фон продолжит перестраиваться на зимний режим
В Бурятии лесник спас лисёнка от попадания под машину
В Бурятии лесник спас лисёнка от попадания под машину
Общество, 05.10.2021
Лисёнок подошёл к лесникам совсем близко
В Улан-Удэ возводят второй этаж в пансионате для престарелых
В Улан-Удэ возводят второй этаж в пансионате для престарелых
Общество, 05.10.2021
Первый современный пансионат для престарелых строят в Светлом


Анита Цой пригласила бурятского певца на юбилейный концерт
Анита Цой пригласила бурятского певца на юбилейный концерт
Общество, 05.10.2021
Чингис Ли, которого пригласила лично Анита Цой, сидел на концерте в окружении российских звёзд
Военные России и Монголии нанесли массированный удар по «противнику» на учении «Селенга»
Военные России и Монголии нанесли массированный удар по «противнику» на учении «Селенга»
Общество, 05.10.2021
Подразделения ПВО уничтожили летательные аппараты «противника» и его наземную технику. ВИДЕО
Евгений Жербаев будет бороться за бронзу чемпионата мира
Евгений Жербаев будет бороться за бронзу чемпионата мира
Общество, 05.10.2021
В полуфинале бурятский борец проиграл спортсмену из Киргизии
В Бурятии освятили памятную плиту в честь казаков
В Бурятии освятили памятную плиту в честь казаков
Общество, 05.10.2021
Плита посвящена казакам - основателям Цакирской станицы
Суточный прирост COVID-19 в Бурятии вновь стал выше 100
Суточный прирост COVID-19 в Бурятии вновь стал выше 100
Общество, 05.10.2021
Растёт число и госпитализированных пациентов, и тех, что лечатся амбулаторно
Завтра в Бурятии завоют сирены
Завтра в Бурятии завоют сирены
Общество, 05.10.2021
Состоится проверка систем оповещения 
В Чите состоится акция «Звонок для учителя»
В Чите состоится акция «Звонок для учителя»
Общество, 05.10.2021
Прохожие поздравят по телефону с праздником своего школьного наставника

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^