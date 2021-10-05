В Бурятии лесник спас лисёнка от попадания под машину

- Я приехал набрать воды из ключа – тут она очень вкусная и чистая. Когда подъезжал, увидел лисёнка. Он собрался перебежать ключ, но там был автомобиль туристов, и лисёнок мог попасть под колеса. Я «моргнул» светом фар, автомобиль остановился, а лис подошёл к нам совсем близко, - рассказал руководитель Усть-Баргузинского лесхоза Юрий Ефимов.









