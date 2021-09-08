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В Бурятии лесники выхаживают коршуна

В Бурятии лесники выхаживают коршуна
Общество,  Фото:предоставлено агентством лесного хозяйства
Хищная птица, когда её нашли, могла только еле двигать головой

В Хоринском районе Бурятии лесники выхаживают едва не умершего коршуна, рассказали в республиканском агентстве лесного хозяйства. Сотрудники Верхне-Талецкого лесничества во время патрулирования лесов нашли хищную птицу, которая лежала на дороге.

- Птица лежала на спине кверху лапками. Сначала мы подумали, что она мертва, но подойдя ближе, увидели, что птица будто парализована и может двигать только головой. Это оказался молодой коршун. Он практически умирал на глазах, - рассказал главный лесничий Верхне-Талецкого лесничества Сергей Кукушкин.

Лесники осмотрели коршуна и не нашли никаких повреждений и ран, а также передали информацию в Бурприроднадзор.

- Скорее всего, коршун подрался с какой-то птицей и упал. Я принёс его домой, накормил мясным фаршем и напоил водой из ложечки. Через несколько дней коршун уже начал вставать на лапы и махать крыльями. Когда заходит посторонний человек, он расправляет крылья и шипит, но меня к себе подпускает, - поделился Сергей Кукушкин.


Сейчас коршун пока ещё слаб, но как только окрепнет, специалисты выпустят его в естественную среду обитания.

Коршуны – крупные хищники, вес взрослых особей достигает 1 кг, а размах крыльев достигает полутора метра. Они приносят неоценимую пользу, как санитары леса и водоёмов, уничтожая больных животных и рыб. С самых первых дней жизни они ведут себя очень агрессивно, даже жестоко, а драки между птенцами часто приводят к гибели самых слабых из них.

лесники птицы

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