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В Улан-Удэ объяснили появление дыр на площади Революции

В Улан-Удэ объяснили появление дыр на площади Революции
Общество,  Фото:комитет городского хозяйства
Обновлённая площадь продолжает вызывать вопросы у горожан

Сегодня утром в паблике «Говорит Байкал» опубликовали видео обновлённой площади Революции в Улан-Удэ. Свежая плитка не представляла из себя ровную поверхность, имелись хаотичные отверстия.

- Какие-то здесь дырки не очень симпатичные, - говорит автор видео.


В комментариях горожане пожаловались на новую плитку: «Там ещё и она волнами лежит», «До следующего года, а там опять по новой», «Главное сдали объект».

Ближе к обеду выяснилось, что плитку изъяли для проведения независимой технической экспертизы. Исследование проводят по аналогии с экспертизой, которую устраивают после укладки асфальта. Подрядная организация сегодня с утра устраняет все провалы. В комитете городского хозяйства пояснили, что плитку изъяли в 16 местах.

- Экспертиза плитки представляет собой процедуру тщательной проверки выполненной работы для выявления нарушений на соответствие действующим нормам и стандартам. А также проверяется качество других строительных работ, выполненных подрядной организацией. Отметим, что в случае обнаружения недостатков результатов работ при приёмке работ, подрядная организация обязуется устранить их за свой счёт, - прокомментировали в комитете городского хозяйства.

Гарантийный срок на выполняемые по настоящему контракту работы составляет пять лет с даты подписания акта о приёмке законченного благоустройства объекта на все виды и объем работ.

Подрядная организация несёт ответственность за недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации.

Как сообщал «Байкал-Daily», в середине сентября площадь Революции открыли для горожан после реконструкции. Здесь появился сухой фонтан, мини-амфитеатр, качели, высадили 31 клён.


площадь Революции благоустройство

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