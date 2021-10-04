Улан-удэнские коровы переходят дороги по правилам

Разгуливающими по дорогам Улан-Удэ коровами местных автомобилистов не удивить. И, судя по всему, животные тоже уже привыкли к дорожному трафику и запомнили некоторые правила дорожного движения. Любопытным видео поделились подписчики паблика ves_ulan_ude_.
В микрорайоне Левый берег, вблизи остановки КПП, автолюбитель запечатлел умную бурёнку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу.
- Бурятия. Коровы по «пешеходу» ходят, - смеясь, прокомментировал автор своё видео.
В комментариях подписчики шутят по этому поводу: «Главное - идёт по пешеходке, не как некоторые», «Ну, так городские же коровки, не то, что деревенские, которые вышагивают по дороге», «Знает Корова правила пешехода!», «Да, вообще, не столица, а большая деревня», «Коровы умнее некоторых людей, по пешеходу ходят».
Как сообщал «Байкал-Daily», прошлым летом коровы разгуливали вдоль трамвайных путей и спровоцировали ДТП. В 2018 году автомобилисты жаловались на «наглых левобережных тёлок», которые вышагивали по проезжей части. Этим летом коровы «удобрили» детскую площадку в микрорайоне Сокол.
В мэрии ещё весной напоминали владельцам животных, что выпас и нахождение скота и домашней птицы на придомовых территориях многоквартирных домов, в полосе отвода автомобильных и железных дорог запрещён. Также нельзя выгуливать скот в парках, скверах, городских лесах, в рекреационных зонах города и в других общественных местах, не отведённых для этих целей. За нарушение грозит штраф.