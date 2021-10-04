Улан-удэнские коровы переходят дороги по правилам

- Бурятия. Коровы по «пешеходу» ходят, - смеясь, прокомментировал автор своё видео.







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видео - ves_ulan_ude_





В комментариях подписчики шутят по этому поводу: «Главное - идёт по пешеходке, не как некоторые», «Ну, так городские же коровки, не то, что деревенские, которые вышагивают по дороге», «Знает Корова правила пешехода!», «Да, вообще, не столица, а большая деревня», «Коровы умнее некоторых людей, по пешеходу ходят».