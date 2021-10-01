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В Бурятии пострадавшим от паводков передают гуманитарную помощь

В Бурятии пострадавшим от паводков передают гуманитарную помощь
Общество,  Фото:предоставлено правительством Бурятии
Жители Иволгинского района получают продуктовые наборы и необходимые вещи

Волонтёры и районы Бурятии оказывают гуманитарную помощь пострадавшим от паводков жителям Иволгинского района, сообщили в пресс-службе правительства республики.

На правительственном штабе глава Иволгинского района Виктор Очиров отметил, что продуктовые наборы и необходимые вещи передаются волонтёрами, администрациями сельских поселений и районов на безвозмездной основе.

- Буквально сегодня, 1 октября сельское поселение «Оронгойское» предоставило овощные наборы (картофель, капуста, морковь) жителям села Поселье. Они уже выданы 10 многодетными малоимущим семьям. Администрация Кижингинского района жителям села Поселье, пострадавшим от летнего паводка и потерявшим урожай в результате ЧС, передала 50 мешков картофеля. Понимаем, что в этом году многие районы сами испытывают трудности, благодарим коллег и неравнодушных жителей за отзывчивость и посильную помощь, - сказал Виктор Очиров.

Ранее республиканский ресурсный центр добровольчества «Добродом» передал помощь от ресурсного центра добровольчества Заиграевского района и жителей Заиграевского района, села Эрхирик более 40 мешков картофеля и овощей, продукты на сумму более 10 тысяч рублей, хозяйственные товары, одежду и обувь.

52 продуктовых набора были направлены от Улан-Удэнской и Бурятской епархии, группы компаний «Титан», РО «Волонтёрская рота Боевого братства, Заиграевского района», жителей Улан-Удэ.

В состав набора вошли необходимые товары: молоко, лапша, крупы, масло, сладости, чай, тушёнка, сахар, мука, консервы, хозтовары и другие товары первой необходимости. Также для многодетных семей отправлены большие упаковки круп, лапши, масла. Помощь направлена 37 семьям села Гурульба и 15 семьям села Сотниково, пострадавшим от паводков.

Как отмечают в ресурсном центре добровольчества «Добродом», в августе добровольцы оказывали помощь также в Кяхтинском, Заиграевском, Хоринском районах и Улан-Удэ. В Кяхтинском районе добровольцы устраняли последствия природной стихии в городе Кяхта, Усть-Кяхте, Хоронхое. В Улан-Удэ волонтёры «Добродома» помогли собрать и развезти пострадавшим вещи, предметы личной гигиены и продукты питания. В Заиграевском районе волонтёры организовали акцию «Соседский мешок», доставили машину овощей и продуктов для пострадавших. В Хоринском районе добровольцы также доставляли продуктовые наборы пострадавшим.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии скоро планируют отменить режим ЧС, введённый из-за паводка. На сегодня подтопленных домов уже не осталось.






паводок гуманитарная помощь

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