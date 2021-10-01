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В Бурятии планируют отменить режим ЧС

В Бурятии планируют отменить режим ЧС
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Режим ЧС регионального уровня действует месяц

На прошедшем сегодня заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций рассмотрели вопрос об отмене режима ЧС регионального уровня, действующего в Бурятии.

Комиссия заслушала соответствующий доклад заместителя руководителя республиканского агентства ГО и ЧС Евгения Радикальцева.

- В связи со стабилизацией паводковой обстановки в Бурятии появилась необходимость перевода деятельности органов управления, сил и средств территориальной подсистемы российской системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций из режима функционирования «Чрезвычайная ситуация» в
режим «Повседневная деятельность». Комиссия решила ходатайствовать об этом перед правительством Бурятии, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Отмена ЧС регионального уровня не коснётся режимов ЧС, действующих на муниципальных уровнях.

Как сообщал «Байкал-Daily», режим ЧС в Бурятии был введён в начале сентября, когда подтопление пришло в Кяхтинский, Селенгинский, Иволгинский, Тарбагатайский районы и часть Улан-Удэ.

29 сентября ГУ МЧС по Бурятии сообщило, что все подтопленные дома освободились от воды. Оставались подтопленными только ряд приусадебных участков.




режим ЧС

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