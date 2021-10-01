В Бурятии терпит бедствие уникальный музей на Байкале

- Музей – это единственное место, где можно посмотреть, как это было. У нас даже есть экспозиция «Орудия лова», всё, что сейчас отнесено к браконьерству, - рассказал «Байкал-Daily» директор музей Алексей Котов.







Под ударами волн уже разрушились два цеха. Уникальные экспонаты удалось сохранить, но цеха уже не восстановить, сейчас они висят на сваях. Укрепление будут проводить в тёплое время года.











- Впереди октябрь. Самые сильные шторма на Байкале в октябре. Если сентябрьские шторма нас так разбили, то октябрьские будут ещё сильнее. В деревнях в подвалах вода стоит, ущерб громадный. Мы просто первая ласточка, мы просто на виду, про нас знают, потому и прозвучало. Такой уровень воды не связан с паводками, большими дождями. Это чисто политика, - считает директор музея.











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