В Бурятии терпит бедствие уникальный музей на Байкале

В селе Старый Энхалук в Кабанском районе Бурятии есть уникальный музей – «Музей невероятной истории Байкала». Он был создан в 2019 году на основе старого рыбацкого завода. Музей полностью деревянный. На сегодняшний день таких заводов уже не существует.
Музей посвящён быту людей, живущих на озере Байкал. Поморы испокон веков добывали рыбу на озере, благодаря этому промыслу пережили войну. Однако сейчас массовый вылов рыбы на Байкале запрещён.
- Музей – это единственное место, где можно посмотреть, как это было. У нас даже есть экспозиция «Орудия лова», всё, что сейчас отнесено к браконьерству, - рассказал «Байкал-Daily» директор музей Алексей Котов.
На днях музей потерпел бедствие. Он стоит на самом берегу Байкала, недавний шторм едва ли не смыл его. По словам директора, такого повышения уровня воды не было никогда за всё время существования и музея, и прежнего рыбзавода.
- Очень высокая вода. Такой воды не было. Говорят, наводнение на Байкале – дело обычное. Я, как человек, который живёт на берегу, скажу, что такого не было. Того, что сейчас происходит, в этом году, никогда не было ни в прошлом, ни пять, ни 10, ни 30 лет назад, - вспоминает Алексей Котов.
Под ударами волн уже разрушились два цеха. Уникальные экспонаты удалось сохранить, но цеха уже не восстановить, сейчас они висят на сваях. Укрепление будут проводить в тёплое время года.
Директор уникального музея поясняет, что произошедшее стало следствием повышения уровня озера Байкал. Алексей Котов сейчас не просит о физической или материальной помощи, нужна лишь огласка сложившейся ситуации.
- Впереди октябрь. Самые сильные шторма на Байкале в октябре. Если сентябрьские шторма нас так разбили, то октябрьские будут ещё сильнее. В деревнях в подвалах вода стоит, ущерб громадный. Мы просто первая ласточка, мы просто на виду, про нас знают, потому и прозвучало. Такой уровень воды не связан с паводками, большими дождями. Это чисто политика, - считает директор музея.
28 сентября уровень воды в озере был на 23 см выше нормы, передавал ТАСС. «В сентябре сохранялся высокий приток, и в октябре также сохранится высокий приток - порядка 170% от нормы. В октябре уровень озера Байкал всё ещё будет высокий, ориентировочно, до середины октября он еще может повышаться», - цитировало агентство ведущего гидролога отдела гидрологических прогнозов Иркутского гидрометцентра Наталья Котова.
Осенью 2020 года уровень Байкала и вовсе достиг рекордного максимума за последние 12 лет. «Мы вошли в фазу - выше средней водности. Однако по оценке Росгидромета и по характеру притока в озеро была указана категория - чуть ниже средней водности. В соответствии с этим, возможно, было принято не совсем корректное решение по недостаточному сбросу воды Иркутской ГЭС для стабилизации уровня воды в Байкале. В результате этого, в Кабанском и других наших прибайкальских районах стало подтапливать прибрежные территории», - пояснял тогда министр природных ресурсов Бурятии Сергей Матвеев.
Повышение уровня воды может негативно отразиться на качестве байкальской воды, так как нарушается водообмен в дельте реки Селенга, основного притока озера, поясняли учёные. Ущерб биоресурсам грозит в местности Посольский сор, на полуострове Святой нос и пр., обрисовали картину в прошлом году. Там обитают много эндемичных видов растений, а также краснокнижные животные и птицы. «Но у нас не только природные объекты под угрозой, у нас 41 населённый пункт под угрозой затопления с населением более 31 тысячи человек», - пояснял прошлой осенью варианты развития событий директор Байкальского института природопользования СО РАН Ендон Гармаев.
Учёные и общественники тогда написали открытое письмо членам межведомственного совета по Байкалу министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, а также научного Совета СО РАН с требованием не поднимать уровень воды в Байкале и не увеличивать нынешний метровый диапазон регулирования.