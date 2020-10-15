В Бурятии учёные бьют тревогу из-за повышения уровня Байкала

Фактические уровни воды оз. Байкал в естественных условиях (до зарегулирования) варьировали от 454,93 м ТО (зафиксированный исторический минимум в 1904 г.) до 457,10 м ТО – зафиксированный максимум в 1869 г. (здесь и далее используется Тихоокеанская система высот). В зарегулированных условиях (1960–2020 гг.) минимальная отметка зарегистрирована в 1982 г. – 455,27 м ТО, максимальная в 1988 г. – 457,42 м ТО. Таким образом, в естественных условиях (до строительства Иркутского гидроузла) амплитуда колебания уровня воды в Байкале составляла 2,17 м. После ввода в эксплуатацию Иркутской плотины уровень Байкала был поднят почти на 1 м и за период эксплуатации Иркутской ГЭС до 2001 г. 17 раз превышал отметку 457,0 м и 18 раз опускался ниже отметки 456,0 м, а максимальная амплитуда колебания уровня воды в озере составила 2,08 м.



После принятия 26 марта 2001 г. Постановления Правительства РФ № 234 «О предельных значениях уровня воды в озере Байкал при осуществлении хозяйственной и иной деятельности» уровень воды регулировался в метровом диапазоне (456,0–457,0 м ТО), но 25.02.2015, впервые после 2001 г., опустился ниже отметки 456,0 м. В связи с маловодьем нижний предельный уровень воды озера нарушался 4 года подряд (в 2015 – 2018 гг. с минимумом 455,71 м ТО 28.04.2016). Поэтому в целях регулирования уровня воды Байкала в правовом поле было принято сперва временное Постановление Правительства России № 626 от 01.07.2016 г., которым приостанавливалось действие Постановления № 234 до 1 января 2018 г., затем – Постановление Правительства РФ № 1667 от 27 декабря 2017 г., которым приостановлено действие Постановления № 234 от 2001 г. уже до 1 января 2021 г.



Сегодня на рассмотрении находится проект Постановления Правительства РФ, который заменит Постановление № 234 на постоянной основе. По существу, рассматриваемый проект повторяет по содержанию Постановление № 1667 и предусматривает вместо метрового диапазона регулирования уровнем воды его увеличение до 2,31 метра.



В проекте, как и в прошлый раз, предлагается в многоводные годы разрешить поднимать уровень воды до 457,85 м ТО. Предлагаемая минимальная отметка 455,54 м ТО принята с оговоркой «в исключительных случаях малой водности» (такая ситуация действительно наблюдалась в 2014-2017 гг.); это УМО, ниже которого просто не рекомендуется срабатывать. Важнее верхний предел – 457,85 м. Здесь надо учитывать, что при зарегулировании р. Ангары (перекрытием реки плотиной Иркутской ГЭС) в конце 50-х гг. прошлого века уровень воды в озере был поднят почти на 1 м и экосистема Байкала была адаптирована к относительно низким уровням воды. К верхним пределам требования должны быть более жёсткими. Предлагаемая отметка 457,85 м соответствует пропуску дождевых паводков 0,01 процентной повторяемости – событию, которое может случиться 1 раз в 10000 лет. Такой запас прочности является излишним. Учитывая, что уровень воды в Байкале никогда (ни в естественном цикле, ни в зарегулированном), не поднимался до этой отметки, такая форсировка представляется недопустимой.



Сброс водной массы через Иркутскую плотину до октября 2020 г. проводился в объёме 2700 куб. м/с (с 02.10.2020 г. – 2800), тогда как по Правилам использования водных ресурсов, принятым для Байкала, в сложившейся ситуации сработка должна выполняться расходами воды до 6000 куб. м/с. Объясняется это риском затопления пойменной части р. Ангары, прежде всего, в черте г. Иркутск. В проекте нового Постановления Правительства РФ, чтобы избежать затопления в нижнем бьефе Иркутского гидроузла в многоводные годы, допускается поднимать уровень воды в Байкале можно до 457,85 м ТО. Между тем, затопление низкорасположенных территорий на восточном побережье озера наблюдается уже сегодня при уровне воды 457,12 м!



Кроме того, при существующем режиме эксплуатации Иркутской ГЭС за зимний период будет сработано не более 70 см уровня водного зеркала и к началу наполнения в весенне-летний сезон озеро войдёт с небывало высоким уровнем, близким к отметке 456,40 м. В этом случае, даже при средней водности уровень озера к осени 2021 г. значительно превысит верхнюю предельную отметку и при сценарии приточности водной массы в приёмный водоём этого года составит примерно 457,35 м ТО со всеми вытекающими негативными последствиями.



Считаем, что своими действиями по увеличению диапазона регулирования уровнем воды Байкала до 2,31 м МПР России создает прецедент для нового обсуждения темы строительства ГЭС и зарегулированию стока в монгольской части бассейна р. Селенги. Ранее монгольская сторона уже заявляла, что строительство плотин в верховьях Селенги предотвратит от затопления в многоводные годы низинные территории в бассейне Байкала и на его восточном побережье защитит от наводнений населённые пункты. Однако строительство ГЭС далеко не оптимальный способ решения этой задачи. Более того, оно создаст новые проблемы в перечне других актуальных природоохранных и экономических вопросов, возникающих в процессе взаимодействия между Иркутской областью, Республикой Бурятия, Забайкальским краем и Монголией.



Таким образом, оз. Байкал в ближайшее время не только рискует потерять свое уникальное биоразнообразие, но и подвергнется существенным морфометрическим изменениям. Сегодня можно констатировать, что если предложенный проект Постановления Правительства Российской Федерации будет одобрен и принят в предложенном варианте, это приведёт к нарушению устойчивости и разрушению экосистемы озера и с большой вероятностью к потере статуса Участка Всемирного природного наследия ЮНЕСКО и перевода его в статус «Объект Всемирного наследия в опасности»…



Считаем, что по истечении срока действия Постановления Правительства Российской Федерации № 1667 с 1 января 2021 г. необходимо восстановить действие Постановления Правительства Российской Федерации № 234 от 26 марта 2001 г. и вернуться к регулированию уровня воды оз. Байкал в метровом диапазоне (456,0 – 457,0 м ТО).



В завершение напомним, что в соответствии с действующей Конституцией РФ «Земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в Российской Федерации как основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории». Подчеркивая значение байкальской проблемы, глава государства В.В. Путин дал поручение Правительству страны объявить следующий год – Годом Байкала. Поэтому наше обращение к учёным, чиновникам и общественности следует рассматривать как первое мероприятие в рамках данного поручения для решения задач сохранения уникального наследия всего человечества – озера Байкал»



Научный руководитель Байкальского института природопользования СО РАН, академик РАН Тулохонов А.К. (г. Улан-Удэ)

Директор Института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН,

академик РАН Базаров Б.В. (г. Улан-Удэ)

Директор Института географии РАН, чл.-корр. РАН Соломина О.Н. (г. Москва)

Директор Байкальского института природопользования СО РАН, чл.-корр. РАН Гармаев Е.Ж. (г. Улан-Удэ)

Директор Бурятского научно-исследовательского института сельского хозяйства, чл.-корр. РАН Будажапов Л.-З. В. (г. Улан-Удэ)

Председатель Бурятского научного центра СО РАН, к.и.н. Базарова Г.Д. (г. Улан-Удэ)

Директор Института географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, к.г.н. Владимиров И.Н. (г. Иркутск)

Директор Института общей и экспериментальной биологии СО РАН, д.б.н., проф. Убугунов Л.Л. (г. Улан-Удэ)

Директор Геологического института СО РАН, д.г.-м.н. Цыганков А.А. (г. Улан-Удэ)

Директор Института физического материаловедения СО РАН, д.ф.-м.н. Номоев А.В. (г. Улан-Удэ)

и другие (всего 58 подписей).



В Бурятии учёные написали открытое письмо, в котором выражают обеспокоенность по поводу повышения уровня Байкала в осенний период.В письме эксперты сообщили о последствиях повышения воды – оно, по их мнению, «приводит к интенсивному разрушению береговой линии, размывается вся прибрежная лесная растительность, происходит подтопление сельскохозяйственных угодий и близлежащих хозяйств».Также они отмечают, что катастрофическая ситуация складывается в Северном Прибайкалье. «Происходит интенсивный размыв островов Ярки, разделяющих экосистемы северной части озера и дельтовые части рек Кичера и Верхняя Ангара В ближайшее время возможно полное разрушение этой песчаной гряды и вторжение холодных байкальских вод в водно-болотные угодья Верхне-Ангарского заказника. Таким образом, акватория озера может увеличиться к северу более чем на 40-50 км с полным уничтожением уникальной экосистемы низовьев Верхней Ангары и Кичеры, в том числе, мест обитания северобайкальского омуля и других ценных пород рыбы», - объясняют ученые.Приводим полный текст письма, под которым подписались 58 человек, в том числе учёные из Москвы и Иркутска:«Мы, нижеподписавшиеся, информируем Вас, что в осенний период 2020 г. сложилась катастрофическая гидрологическая обстановка с уровнем водной поверхности оз. Байкал, который значительно превышает максимально установленный верхний предел 457,0 м ТО, утверждённый Постановлением Правительства РФ № 234 от 26 марта 2001 г. Это связано с повышенной водностью притоков оз. Байкал и недостаточным водосбросом Иркутской ГЭС (как известно, озеро с 1959 г. является составной частью Иркутского водохранилища).Между тем, повышение уровня воды оз. Байкал приводит к интенсивному разрушению береговой линии, размывается вся прибрежная лесная растительность, происходит подтопление сельскохозяйственных угодий и близлежащих хозяйств. Например, при превышении уровня 457,0 м ТО в период многоводных лет середины 1990-х гг. прошлого столетия были разрушены береговые линии низменного восточного побережья (прибрежных лесов, зон отдыха, пляжей и береговых сооружений), нанесён повсеместный экологический ущерб всему природно-биологическому комплексу озерной системы. Также возникает реальная угроза разрушению автомобильных дорог на участке Горевой утёс – Усть-Баргузин и железной дороги на перегоне Мысовая – Байкальск. Возможно повторение ситуации многоводья 1971 и 1973 гг., когда после повреждения железной дороги перевозка пассажиров на этих участках осуществлялась на паромных средствах. Отметим, что сейчас озеро входит в осенний штормовой сезон при столь высоких уровнях воды, что следует ожидать существенной трансформации природных объектов по всему периметру водоёма.Превышение максимально допустимых значений уровня воды озера/водохранилища (457,12 м ТО на 02.10.2020) впервые в новейшей истории привело к соединению вод Баргузинского и Чивыркуйского заливов и появлению на Байкале нового географического объекта – острова Святой Нос. Под водой оказался уникальный Чивыркуйский перешеек, соединяющий полуостров Святой Нос вместе с тремя находящимися на нём населёнными пунктами с «большой» землей. В результате изменения гидрологического режима в этих заливах произойдут коренные изменения в экосистемах уникальных объектов Среднего Байкала и оз. Арангатуй, расположенного на перешейке, где обитают наиболее ценные и, в том числе, краснокнижные водные и околоводные байкальские животные и растения.Более катастрофическая ситуация складывается в Северном Прибайкалье, где происходит интенсивный размыв островов Ярки, разделяющих экосистемы северной части озера и дельтовые части рек Кичера и Верхняя Ангара. В ближайшее время возможно полное разрушение этой песчаной гряды и вторжение холодных байкальских вод в водно-болотные угодья Верхне-Ангарского заказника. Таким образом, акватория озера может увеличиться к северу более чем на 40-50 км с полным уничтожением уникальной экосистемы низовьев Верхней Ангары и Кичеры, в том числе, мест обитания северобайкальского омуля и других ценных пород рыбы.В настоящее время подтоплено около четверти площади территории дельты р. Селенги (объекта Рамсарской конвенции по водно-болотным угодьям), включая отдельные части Кабанского заказника, расположенного в средней части дельты, где должны были останавливаться перелётные птицы. Практически полностью оказались затопленными основные места обитания и нерестилищ околоводных птиц и ондатры, изменились контуры проток и время прохода в Селенгу нерестового омуля. Данная ситуация после зимнего промерзания грозит катастрофическими последствиями для всей придельтовой фауны.