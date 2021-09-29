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«Зимняя сказка»: В Бурятии выпал снег

«Зимняя сказка»: В Бурятии выпал снег
Общество,  Фото:ves_ulan_ude_
Жители Бурятии признаются, что не хотят такого скорого наступления зимы

В городе Закаменск Закаменского района Бурятии вчера, 28 сентября, выпал снег. Фотографии заснеженного населённого пункта появились в паблике ves_ulan_ude.

Одни пользователи восторгаются выпавшим снегом, другие отмечают, что не хотят такого скорого наступления холодов:

«Волшебно, конечно, но только на рождественской открытке! А так, зиму не хочется»
«Зимняя сказка»
«Волшебно»
«Красиво, сказочно, волшебно, морозно»
«День жестянщика сегодня будет. Ещё все на лете ездят»
«Не хочу зиму, мороз и холод»
«Красиво, но так не хочется...»
«Пусть эта красота останется в Закамне».

Снег в Закаменском районе также выпал 22 сентября. Зима тогда пришла в особо охраняемую природную территорию - природный парк «Шумак» в Окинском районе. 

В начале сентября об осадках сообщили в Муйском районе

В августе 2021 года снег выпал в Окинском районе республики
снег

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