Жители Бурятии признаются, что не хотят такого скорого наступления зимы
В городе Закаменск Закаменского района Бурятии вчера, 28 сентября, выпал снег. Фотографии заснеженного населённого пункта появились в паблике ves_ulan_ude.
Одни пользователи восторгаются выпавшим снегом, другие отмечают, что не хотят такого скорого наступления холодов:
«Волшебно, конечно, но только на рождественской открытке! А так, зиму не хочется»
«Зимняя сказка»
«Волшебно»
«Красиво, сказочно, волшебно, морозно»
«День жестянщика сегодня будет. Ещё все на лете ездят»
«Не хочу зиму, мороз и холод»
«Красиво, но так не хочется...»
«Пусть эта красота останется в Закамне».
Снег в Закаменском районе также выпал 22 сентября. Зима тогда пришла в особо охраняемую природную территорию - природный парк «Шумак» в Окинском районе.
В начале сентября об осадках сообщили в Муйском районе.
В августе 2021 года снег выпал в Окинском районе республики.
«Зимняя сказка»: В Бурятии выпал снег
Общество, Фото:
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