В Бурятии выпал снег

«Не успел сентябрь начаться, а уже зима», - комментируют пользователи
В воскресенье, 5 сентября, на севере Иркутской области, а также в Муйском районе Бурятии выпал снег. Видео появилось в группе «ДТП 38RUS».
- Не успели перевернуть календарь с 3 сентября, как зима катит в глаза. На севере Иркутской области в Бодайбинском районе - Высочайший, посёлок Маракан и в Бурятии – посёлок Северомуйск – выпал снег, - говорится в сообщении.
Пользователи комментируют: «Сибирь, не успел сентябрь начаться, а уже зима», «Привыкли к теплым зимам и жаркому лету! Не забывайте, что раньше сюда в ссылку ссылали!», «На то и он север», «Фу, какой отвратительный холодный пейзаж».
Как сообщал «Байкал-Daily», ещё 21 августа Окинский район засыпало снегом
. Впрочем, многие жители Бурятии не увидели в этом ничего особенного.
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