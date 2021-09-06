В Бурятии выпал снег









Пользователи комментируют: «Сибирь, не успел сентябрь начаться, а уже зима», «Привыкли к теплым зимам и жаркому лету! Не забывайте, что раньше сюда в ссылку ссылали!», «На то и он север», «Фу, какой отвратительный холодный пейзаж».



Как сообщал «Байкал-Daily», ещё 21 августа





Пользователи комментируют: «Сибирь, не успел сентябрь начаться, а уже зима», «Привыкли к теплым зимам и жаркому лету! Не забывайте, что раньше сюда в ссылку ссылали!», «На то и он север», «Фу, какой отвратительный холодный пейзаж».Как сообщал «Байкал-Daily», ещё 21 августа Окинский район засыпало снегом . Впрочем, многие жители Бурятии не увидели в этом ничего особенного.

В воскресенье, 5 сентября, на севере Иркутской области, а также в Муйском районе Бурятии выпал снег. Видео появилось в группе «ДТП 38RUS».- Не успели перевернуть календарь с 3 сентября, как зима катит в глаза. На севере Иркутской области в Бодайбинском районе - Высочайший, посёлок Маракан и в Бурятии – посёлок Северомуйск – выпал снег, - говорится в сообщении.