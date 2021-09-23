В Бурятии выпал снег

В начале сентября об осадках сообщили в Муйском районе. Пользователи комментировали: «Сибирь, не успел сентябрь начаться, а уже зима», «Привыкли к теплым зимам и жаркому лету! Не забывайте, что раньше сюда в ссылку ссылали!», «На то и он север», «Фу, какой отвратительный холодный пейзаж».
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