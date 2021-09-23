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В Бурятии выпал снег

В Бурятии выпал снег
Общество,  Фото:БУ "Бурприрода", "Закамна-инфо"
Пользователи делятся фотографиями заснеженных домов и дороги

22 сентября в Закаменском районе Бурятии выпал снег. Фотографии заснеженных домов, дороги появились накануне в группе «Закамна-инфо.24/7».


Также зима пришла в особо охраняемую природную территорию - природный парк «Шумак» в Окинском районе. Снимок и короткое видео заснеженного леса появилось в аккаунте учреждения «Бурприрода».

 

Ранее - уже в августе - снег выпал в Окинском районе Бурятии

В начале сентября об осадках сообщили в Муйском районе. Пользователи комментировали: «Сибирь, не успел сентябрь начаться, а уже зима», «Привыкли к теплым зимам и жаркому лету! Не забывайте, что раньше сюда в ссылку ссылали!», «На то и он север», «Фу, какой отвратительный холодный пейзаж».


снег

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