«Зима близко»: В Бурятии выпал снег

Накануне, 21 августа, в Окинском районе Бурятии выпал снег.
Фотографии из района были опубликованы в паблике ves_ulan_ude, пользователи вовсю комментируют пост:
«Блиин, зима уже дышит»
«Почти каждый год так в Оке, нечему удивляться»
«Чему удивляться?????? У нас всегда так было: июнь ещё не лето, а август уже не лето»
«Август — это как вечер воскресенья, завтра понедельник (осень)»
«Лета-то нынче и не было, и ещё нате вам»
«Не хотел бы там жить»
«Зима близко»
Как сообщал «Байкал-Daily», 31 мая в Закаменском районе Бурятии выпал снег.
- Последний день весны принёс обильные осадки в Закаменский район. В Санаге местные жители утром обнаружили слой снега в несколько сантиметров. При этом в ближайшие дни погода существенно не изменится – слабый дождь, туман, лёгкий ветер ожидаются местами по району, а температура воздуха на шкале термометра не поднимется выше +15 градусов, - отмечалось тогда в паблике my_zakamna.