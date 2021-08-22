«Зима близко»: В Бурятии выпал снег



Накануне, 21 августа, в Окинском районе Бурятии выпал снег.



Фотографии из района были опубликованы в паблике ves_ulan_ude, пользователи вовсю комментируют пост:



«Блиин, зима уже дышит»

«Почти каждый год так в Оке, нечему удивляться»

«Чему удивляться?????? У нас всегда так было: июнь ещё не лето, а август уже не лето»

«Август — это как вечер воскресенья, завтра понедельник (осень)»

«Лета-то нынче и не было, и ещё нате вам»

«Не хотел бы там жить»

«Зима близко»



