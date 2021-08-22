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«Зима близко»: В Бурятии выпал снег

«Зима близко»: В Бурятии выпал снег
Общество,  Фото:instagram.com/okaonline/
Пользователи в соцсети удивляются осадкам и шутят

Накануне, 21 августа, в Окинском районе Бурятии выпал снег.

Фотографии из района были опубликованы в паблике ves_ulan_ude, пользователи вовсю комментируют пост:

«Блиин, зима уже дышит»
«Почти каждый год так в Оке, нечему удивляться»
«Чему удивляться?????? У нас всегда так было: июнь ещё не лето, а август уже не лето»
«Август — это как вечер воскресенья, завтра понедельник (осень)»
«Лета-то нынче и не было, и ещё нате вам»
«Не хотел бы там жить»
«Зима близко»



Как сообщал «Байкал-Daily», 31 мая в Закаменском районе Бурятии выпал снег.

- Последний день весны принёс обильные осадки в Закаменский район. В Санаге местные жители утром обнаружили слой снега в несколько сантиметров. При этом в ближайшие дни погода существенно не изменится – слабый дождь, туман, лёгкий ветер ожидаются местами по району, а температура воздуха на шкале термометра не поднимется выше +15 градусов, - отмечалось тогда в паблике my_zakamna.

снег осадки

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