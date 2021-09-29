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Арбитражный суд Бурятии не разрешил перенести собачий приют «Надежда»

Арбитражный суд Бурятии не разрешил перенести собачий приют «Надежда»
Общество, 
Жители микрорайона Забайкальский потребовать убрать приют после страшных нападений собак на людей

Комитет по управлению имуществом и землепользованию администрации Улан-Удэ обратился в Арбитражный суд Бурятии с исковым заявлением о расторжении договора аренды и освобождении земельного участка арендатором в лице ГОО «Байкальское общество защиты животных». Речь идёт о приюте для собак «Надежда, что находится в микрорайоне Забайкальский.

Суд в удовлетворении иска отказал, сообщили «Байкал-Daily» в комитете городского хозяйства.

В настоящее время комитет по управлению имуществом готовит апелляционную жалобу.

Приют для бездомных животных ГОО «Байкальского общества защиты животных» арендует у города земельный участок площадью 3 тысячи кв.м. в микрорайоне Забайкальский с 1 сентября 2012 года. Арендная плата в месяц составляет 65 рублей 53 копейки.

Просьбу перевезти приют из жилой зоны высказали на народном сходе жители микрорайона Забайкальский после страшных нападений собак на девушку и мальчика в конце 2020 года. После тех нападений неизвестные даже пытались даже сжечь приют ночью.

Представители приюта «Надежда», рассмотрев четыре варианта размещения в других районах, отказались от всех предложенных им комитетом по управлению имуществом.

В январе 2021 года сотрудники комбината по благоустройству закрыли все возможные места для выхода собак с приюта «Надежда» в связи с подозрением в нападении на школьника животных из данного приюта. После происшествия полиция обследовала приют и выяснила, что собаки могут сбегать оттуда по одной из стен. В сентябре силами администрации и комбината был произведён повторный осмотр периметра приют для недопущения самовыгула животных.

Также вопрос о переносе приют задали во время недавнего прямого эфира с главой Бурятии Алексеем Цыденовым, на что он ответил таким образом:

«Значит, мы хозяевам приюта уже несколько участков земли предлагали, там разные условия. К сожалению, сами хозяева встали в немножко неконструктивную позицию, дорабатываем с ними. Сейчас город опять усилил за счет своих средств заборы и ограждения этого приюта. Переезжать коллеги пока категорически отказываются. Повторюсь, и землю предлагали несколько разных вариантов, и финансирование на переезд, то есть бесплатный для них переезд. Пока в разговорах с коллегами, повторюсь за счёт города уже и усиление там ограждений сделали и контроль повысили, но пока сами владельцы приюта неконструктивно себя ведут».

Отметим, в Октябрьском районе работает оперативный штаб по отлову безнадзорных животных по тел. 29-01-30 с 8:00 до 18:00. Группа называется «Собаки мкр. Комушка Радужный Забайк-ий».


собаки Арбитражный суд

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