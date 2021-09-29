Арбитражный суд Бурятии не разрешил перенести собачий приют «Надежда»

Жители микрорайона Забайкальский потребовать убрать приют после страшных нападений собак на людей
Комитет по управлению имуществом и землепользованию администрации Улан-Удэ обратился в Арбитражный суд Бурятии с исковым заявлением о расторжении договора аренды и освобождении земельного участка арендатором в лице ГОО «Байкальское общество защиты животных». Речь идёт о приюте для собак «Надежда, что находится в микрорайоне Забайкальский.
Суд в удовлетворении иска отказал, сообщили «Байкал-Daily» в комитете городского хозяйства.
В настоящее время комитет по управлению имуществом готовит апелляционную жалобу.
Приют для бездомных животных ГОО «Байкальского общества защиты животных» арендует у города земельный участок площадью 3 тысячи кв.м. в микрорайоне Забайкальский с 1 сентября 2012 года. Арендная плата в месяц составляет 65 рублей 53 копейки.
Просьбу перевезти приют из жилой зоны высказали на народном сходе жители микрорайона Забайкальский после страшных нападений собак на девушку и мальчика в конце 2020 года. После тех нападений неизвестные даже пытались даже сжечь приют ночью.
Представители приюта «Надежда», рассмотрев четыре варианта размещения в других районах, отказались от всех предложенных им комитетом по управлению имуществом.
В январе 2021 года сотрудники комбината по благоустройству закрыли все возможные места для выхода собак с приюта «Надежда» в связи с подозрением в нападении на школьника животных из данного приюта. После происшествия полиция обследовала приют и выяснила, что собаки могут сбегать оттуда по одной из стен. В сентябре силами администрации и комбината был произведён повторный осмотр периметра приют для недопущения самовыгула животных.
Также вопрос о переносе приют задали во время недавнего прямого эфира с главой Бурятии Алексеем Цыденовым, на что он ответил таким образом:
«Значит, мы хозяевам приюта уже несколько участков земли предлагали, там разные условия. К сожалению, сами хозяева встали в немножко неконструктивную позицию, дорабатываем с ними. Сейчас город опять усилил за счет своих средств заборы и ограждения этого приюта. Переезжать коллеги пока категорически отказываются. Повторюсь, и землю предлагали несколько разных вариантов, и финансирование на переезд, то есть бесплатный для них переезд. Пока в разговорах с коллегами, повторюсь за счёт города уже и усиление там ограждений сделали и контроль повысили, но пока сами владельцы приюта неконструктивно себя ведут».
Отметим, в Октябрьском районе работает оперативный штаб по отлову безнадзорных животных по тел. 29-01-30 с 8:00 до 18:00. Группа называется «Собаки мкр. Комушка Радужный Забайк-ий».
Арбитражный суд Бурятии не разрешил перенести собачий приют «Надежда»
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