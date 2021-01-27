Посёлок Забайкальский в Улан-Удэ охвачен гневом

Накануне в посёлке Забайкальский в Улан-Удэ произошло очередной нападение собак на человека. На этот раз пострадала 9-летняяя девочка, которая шла со школьного автобуса. К счастью, её успел спасти местный житель и отогнал животных. С травмами девочку госпитализировали в детскую республиканскую клиническую больницу.
До этого произошло ещё две жестоких нападения собак на людей, когда были сильно искусаны 20-летняя девушка и 11-летний мальчик. Оба сейчас проходят лечение в Москве.
13 января, после нападения на 11-летнего школьника, состоялся сход жителей и городских властей. После этого было организовано движение школьных автобусов. Сопровождать детей до автобусов стали казаки.
Вчера, 26 января, состоялся очередной сход жителей и властей города. Встреча была жаркой. Жители возмущались тем, что нападения на собак продолжаются.
- Две недели прошло, результат этого какой?
- Нам результат нужен! - возмущались наперебой местные жители.
Некоторые люди требовали отставки городских властей. Видео с этим требованием опубликовали в паблике ves_ulan_ude_
- Всем посёлком будем требовать отставку мэра нашего города. Состоялось два схода, проблема у нас не решена. Мы принимаем кардинальные меры. Мы напишем требование в Генеральную прокуратуру Российской Федерации, в нашу прокуратуру, на имя нашего главы. Нам говорили, что через две недели уберут питомник, будем ходить безопасно, этого нету. Мы всем посёлком будем собирать подписи и будем отдавать, - сказала местная жительница.
На сходе власти города отчитались о проделанной работе, о количестве отловленных собак. С 25 декабря 2020 по 28 февраля 2021 в городе введён режим повышенной готовности из-за обнаруженной бешеной лисицы. Этот режим позволяет в том числе изымать подозрительных на бешенство животных без присмотра владельцев.
По данным комитета городского хозяйства, с 25 декабря в Улан-Удэ отловлено 2255 собак, в Забайкальском - 185 (по данным на вчерашний день).
Вчера, по словам сестёр пострадавшей девочки, напали хозяйские собаки, а не беспризорные.
На вчерашнем сходе заместитель мэра Улан-Удэ – руководитель комитета городского хозяйства Сергей Гашев поднимал этот вопрос. Он обратил внимание, что владельцам животных нужно внимательнее относиться к своим питомцам.
- Нужно, чтобы люди у нас в Улан-Удэ поняли, что собака – это предмет повышенной опасности, к которому нужно относиться как к оружию, - сказал Сергей Гашев на встрече с жителями. – Больше нападения собак на людей в Забайкальском не допустим.
фото - комитет городского хозяйства
Кроме того, было принято решение, что только человеческими силами и отловом собак с земли не обойтись. С сегодняшнего дня над посёлком будет летать дрон с тепловизором. Беспилотник принадлежит Городскому лесничеству, используется для патрулирования улан-удэнских лесов.
Помимо этого, в Забайкальском развернут штаб, организуют дежурство и создадут группу в мессенджере.
- С завтрашнего дня в Доме культуры будет организован штаб, будет организовано дежурство двух бригад на постоянной основе здесь в светлое время суток. Жителям в Забайкальском мы дадим единый номер дежурного штаба, организуем постоянное дежурство, и по каждому звонку отрабатывать, где будет скопление особей. И вечером, мы договорились с жителями, включимся в группу в Вайбер, будем жителям предоставлять отчёт – сколько поступило заявок, сколько мы отработали, сколько особей было отловлено. Эта работа будет продолжать до тех пор, пока мы не поймём, что жители Забайкальского вне опасности, - заявил Сергей Гашев.
В последнее время отмечается, что на людей нападают именно домашние собаки, а не бродячие. Так, 22 января на Мелькомбинате на двоих детей напал алабай. Школьников отбили от животных росгвардейцы. Одного из детей госпитализировали, другому оказали помощь и отпустили домой.
24 декабря 2020 года на школьницу напал другой домашний алабай на Комушке. Девушку также госпитализировали с укусами. Собака разодрала куртку и сумку.
Вчера на внеочередной сессии Народного Хурала решался наболевший «собачий» вопрос. Депутаты приняли поправки в закон, предусматривающие увеличение штрафов нерадивым владельцам домашних животных, а также руководителям приютов.
Итак:
- за нарушения правил выгула (статья 47.1) и допущение нападения домашнего животного либо животного, содержащегося в приюте для животных, на человека (статья 51) будут взиматься с граждан в размере от 3 до 5 тысяч рублей, с должностных лиц - от 10 до 50 тысяч рублей, с юридических лиц - от 50 до 100 тысяч рублей.
- за нарушение порядка регистрации домашних животных (статья 47.2) предусмотрено наложение административного штрафа на граждан в размере от трёх тысяч до пяти тысяч рублей, на должностных лиц - от пяти тысяч до 10 тысяч рублей, на юридических лиц - от 10 до 20 тысяч рублей.