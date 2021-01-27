Посёлок Забайкальский в Улан-Удэ охвачен гневом

- Всем посёлком будем требовать отставку мэра нашего города. Состоялось два схода, проблема у нас не решена. Мы принимаем кардинальные меры. Мы напишем требование в Генеральную прокуратуру Российской Федерации, в нашу прокуратуру, на имя нашего главы. Нам говорили, что через две недели уберут питомник, будем ходить безопасно, этого нету. Мы всем посёлком будем собирать подписи и будем отдавать, - сказала местная жительница.







- Нужно, чтобы люди у нас в Улан-Удэ поняли, что собака – это предмет повышенной опасности, к которому нужно относиться как к оружию, - сказал Сергей Гашев на встрече с жителями. – Больше нападения собак на людей в Забайкальском не допустим.







фото - комитет городского хозяйства

