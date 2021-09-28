В Бурятии построили новую столовую дацана взамен сгоревшей

Общество, Фото: Вандан Будаев

Столовую построили с помощью верующих



В Тугнуйском дацане в Мухоршибирском районе Бурятии открыли новую столовую.



Объект был построен после того, как сгорела прежняя столовая. Пожар, уничтоживший её, произошёл 3 февраля 2019 года.



- Построена новая столовая и проведён потрясающий ремонт, который удивит каждого. Всё сделано по-современному и оснащено всем необходимым оборудованием, - рассказал ширээтэ лама (настоятель дацана) Вандан Будаев.



Он поблагодарил спонсоров – владельцев известной сети кафе в Улан-Удэ. Также помогали и внесли свой вклад в обустройство столовой семь семей.



- Верующие Тугнуйского дацана благодарят за помощь родному дацану, так как это благое дело, которое будет приносить пользу всем ламам и верующим, а нашим спонсорам - благие заслуги. Будущему поколению будет опора и связь, - продолжил Вандан Будаев.



Прихожане также принимали участие в работах. Так, в июле ширээтэ лама дацана размещал такое объявление: «Ремонт столовой находится на стадии завершения. Необходимо совершить побелку стен и потолка, покрасить полы, установить плинтусы, сделать крыльцо, отремонтировать двери и пороги. Приглашаем желающих провести данные работы в воскресенье, 19 июля, так как на следующей неделе будут проводиться работы по электричеству, и до этого момента нужно всё сделать».



Верующие вносили свой вклад в общее дело работой, продуктами и необходимым материалом.

