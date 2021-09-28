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В Бурятии построили новую столовую дацана взамен сгоревшей

В Бурятии построили новую столовую дацана взамен сгоревшей
Общество,  Фото:Вандан Будаев
Столовую построили с помощью верующих

В Тугнуйском дацане в Мухоршибирском районе Бурятии открыли новую столовую.

Объект был построен после того, как сгорела прежняя столовая. Пожар, уничтоживший её, произошёл 3 февраля 2019 года.

- Построена новая столовая и проведён потрясающий ремонт, который удивит каждого. Всё сделано по-современному и оснащено всем необходимым оборудованием, - рассказал ширээтэ лама (настоятель дацана) Вандан Будаев.

Он поблагодарил спонсоров – владельцев известной сети кафе в Улан-Удэ. Также помогали и внесли свой вклад в обустройство столовой семь семей.

- Верующие Тугнуйского дацана благодарят за помощь родному дацану, так как это благое дело, которое будет приносить пользу всем ламам и верующим, а нашим спонсорам - благие заслуги. Будущему поколению будет опора и связь, - продолжил Вандан Будаев.

Прихожане также принимали участие в работах. Так, в июле ширээтэ лама дацана размещал такое объявление: «Ремонт столовой находится на стадии завершения. Необходимо совершить побелку стен и потолка, покрасить полы, установить плинтусы, сделать крыльцо, отремонтировать двери и пороги. Приглашаем желающих провести данные работы в воскресенье, 19 июля, так как на следующей неделе будут проводиться работы по электричеству, и до этого момента нужно всё сделать».

Верующие вносили свой вклад в общее дело работой, продуктами и необходимым материалом.
буддизм дацан

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