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Пять человек умерли от ковида в Бурятии за сутки

Пять человек умерли от ковида в Бурятии за сутки
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
За сутки больше человек заболело коронавирусом, чем выздоровело

По данным управления Роспотребнадзора, за прошедшие сутки от ковида в Бурятии умерли пять человек. Оперштаб давно уже не раскрывает пол и точный возраст умерших, известно лишь, что четверо были старше 65 лет, один – младше этого возраста.

Такого количества летальных исходов среди больных коронавирусом в Бурятии в последнее время не было. Так, позавчера было три смерти, за день до этого также три. Ранее пять смертей за сутки фиксировались только в августе.

Всего же с начала пандемии коронавирус унёс в Бурятии жизни 1842 человек.

За последние сутки ковид выявили у 89 жителей республики. Заболеваемость держится примерно на одном уровне. Резких скачков пока не наблюдается, хоть и имеются прогнозы о возможной четвёртой волне коронавируса осенью. Так, если вчера заболели 89 человека позавчера их было 87, до этого 88, 91, 93, 89, 87, 91 и т.д.

С начала пандемии в Бурятии зарегистрировано 58 774 случаев COVID-19. Из них 48% (28372) приходится на жителей Улан-Удэ.

За всё время выздоровели от ковида 50 274 жителей Бурятии. Накануне вылечились 87 человек.

В стационарах республики сегодня получают лечение 482 пациента с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. Число госпитализированных продолжает расти, за сутки их стало на четыре больше. Отметим, в середине сентября в больницах лежали менее 400 пациентов.

В отделениях реанимации находится 54 человека (из них старше 65 лет – 33). На ИВЛ –17 пациентов.

В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 589 коек: занято – 482, свободно – 107 коек. Занятость коечного фонда составляет 81,8 %.

Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 1205 человек.

Число контактных лиц на сегодня – 3022 человек.

Первым компонентом вакцины от коронавируса привито 349 805 человек. Завершили вакцинацию 291 177 жителей Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии до 31 октября продлён режим ограничительных мероприятий из-за коронавируса.


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