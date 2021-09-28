Пять человек умерли от ковида в Бурятии за сутки

За сутки больше человек заболело коронавирусом, чем выздоровело
По данным управления Роспотребнадзора, за прошедшие сутки от ковида в Бурятии умерли пять человек. Оперштаб давно уже не раскрывает пол и точный возраст умерших, известно лишь, что четверо были старше 65 лет, один – младше этого возраста.
Такого количества летальных исходов среди больных коронавирусом в Бурятии в последнее время не было. Так, позавчера было три смерти, за день до этого также три. Ранее пять смертей за сутки фиксировались только в августе.
Всего же с начала пандемии коронавирус унёс в Бурятии жизни 1842 человек.
За последние сутки ковид выявили у 89 жителей республики. Заболеваемость держится примерно на одном уровне. Резких скачков пока не наблюдается, хоть и имеются прогнозы о возможной четвёртой волне коронавируса осенью. Так, если вчера заболели 89 человека позавчера их было 87, до этого 88, 91, 93, 89, 87, 91 и т.д.
С начала пандемии в Бурятии зарегистрировано 58 774 случаев COVID-19. Из них 48% (28372) приходится на жителей Улан-Удэ.
За всё время выздоровели от ковида 50 274 жителей Бурятии. Накануне вылечились 87 человек.
В стационарах республики сегодня получают лечение 482 пациента с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. Число госпитализированных продолжает расти, за сутки их стало на четыре больше. Отметим, в середине сентября в больницах лежали менее 400 пациентов.
В отделениях реанимации находится 54 человека (из них старше 65 лет – 33). На ИВЛ –17 пациентов.
В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 589 коек: занято – 482, свободно – 107 коек. Занятость коечного фонда составляет 81,8 %.
Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 1205 человек.
Число контактных лиц на сегодня – 3022 человек.
Первым компонентом вакцины от коронавируса привито 349 805 человек. Завершили вакцинацию 291 177 жителей Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии до 31 октября продлён режим ограничительных мероприятий из-за коронавируса.
Пять человек умерли от ковида в Бурятии за сутки
Общество, Фото:
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