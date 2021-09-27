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В Бурятии суточный прирост COVID-19 меняется незначительно

В Бурятии суточный прирост COVID-19 меняется незначительно
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Число госпитализированных больных растёт

По данным управления Роспотребнадзора, в Бурятии за последние сутки коронавирус выявили у 87 человек.

Заболеваемость в последние дни остаётся примерно на одном уровне и не делает резких скачков. Так, если вчера заболели 87 жителей, позавчера их было 88, до этого 91, 93, 89, 87, 91 и т.д.

С начала пандемии в Бурятии зарегистрировано 58 685 случаев заражений COVID-19 с лабораторным подтверждением. Из них 48% (28353) приходится на жителей Улан-Удэ.

Выздоровели от ковида за всё время 50 187 человек. Накануне вылечились 33 пациента.

Умерли за минувшие сутки трое больных коронавирусом (столько же было и днём ранее). Известно, что двое были старше 65 лет, а ещё один умерший – младше этого возраста. Точный возраст умерших оперштаб не раскрывает.

За всё время в Бурятии умерли от коронавируса 1837 человек.

В стационарах республики сегодня получают лечение 478 пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. В последние несколько дней число госпитализированных начало расти. Так, за одни только сутки количество пациентов с ковидом в больницах выросло на 16. В середине сентября госпитализированных насчитывалось менее 400.

В отделениях реанимации сейчас находится 66 пациентов. За сутки их стало больше на четыре. Из них большинство (42 человека) старше 65 лет. 24 больных на ИВЛ.

В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 541 койка: занято – 478, свободно – 63 койки. Занятость коечного фонда составляет 88 %.

Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 1198 человек.

Число контактных лиц на сегодня – 3089 человек.

Первым компонентом прививки от коронавируса в Бурятии привито 348 726 человек. Завершили вакцинацию 290 740 жителей республики.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии до 31 октября продлён режим ограничительных мероприятий из-за коронавируса.




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