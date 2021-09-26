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В Бурятии проходит международный фестиваль «Типомания»

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с мероприятия

В Бурятии проходит международный фестиваль графического дизайна «Tипомания» (6+). Основные мероприятия фестиваля «Типомания в Бурятии 2021» прошли с 24 по 25 сентября в центре креативных индустрий «Хэб–Хаб» на территории республиканской типографии в Улан-Удэ.

Байкальская часть фестиваля состоится с 27 по 28 сентября в культурно-туристическом центре «Баргуджин Токум» посёлка Усть-Баргузин.

«Типомания» — это одно из самых значимых событий в мире российского графического дизайна. Фестиваль проводится в Москве и других городах России с 2012 года и посвящен шрифту, типографике, каллиграфии, книгоизданию, моушн-дизайну и диджитал-арту. Выставка «Типомания 2021», посвящённая теме «Проблема выбора» прошла с 1 по 16 мая в Музее Москвы, а с 22 по 30 мая прошла онлайн-конференция, на которой выступили два десятка знаменитых дизайнеров со всего мира. Бурятская версия «Типомании» проводится с 2018 года и уже стала одним из самых интересных культурных событий в республике.

Как сообщал «Байкал-Daily», в выставочной части фестиваля были представлены современные плакаты от участников московской «Типомании-2021». Среди них работы швейцарской студии «Balmer Hählen», нидерландской студии «Dumbar», немецкой студии «Yukiko» и французской группы «Brest Brest Brest». Также на выставке можно будет увидеть результаты плакатного воркшопа «Жоска!» Марии Озоновой с улан-удэнскими дизайнерами.

Особой частью программы стали каллиграфические работы «монгол бэшэг», мастер-классы и перформансы от центра каллиграфии «Тэнгэриин бэшэг» и мастерской «Yлзы», которые позволят всем желающим стать сопричастными к возрождению уникальной традиции бурят-монгольского вертикального письма и становлению новой монгольской каллиграфии. Дашын Амгалан, каллиграф-палеограф мастерской «Үлзы», расскажет о том, как и когда появилась каллиграфия «монгол бэшэг» и какие популярные мифы связаны с монгольской письменностью.

В Бурятию приехали основатели московского фестиваля, гости из Москвы, Архангельска, Новокузнецка, а также Германии, Голландии и Австрии. В рамках фестиваля организованы плакатные выставки, мастер-классы, онлайн-просмотры, перформансы, книжные выставки из Германии и Москвы, а также книжная распродажа Республиканской типографии. Также организовали выставку в отеле «HUNNU Hotel».

Фестиваль «Типомания в Бурятии» проводится в рамках Года Германии в России 2020/2021, представляющим собой серию ярких мероприятий, рассказывающих о многообразии жизни в Германии, её языке, культуре и обществе.



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