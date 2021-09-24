В Бурятии передали штормовое предупреждение

Ожидается понижение температуры воздуха на 8 и более градусов
Как сообщал «Байкал-Daily», в выходные в Бурятии ожидается ненастная погода. В ГУ МЧС по Бурятии сообщили, что и вовсе передано штормовое предупреждение.
По информации Бурятского гидрометцентра, 25-26 сентября в республике ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, местами сильные осадки, местами налипание мокрого снега на проводах, установление временного снежного покрова.
25 сентября по востоку республики грозы. Усиление ветра до 15-22 м/с. Понижение температуры воздуха на 8 и более градусов. На перевалах автодорог местами гололедица, снежные накаты.
Используя наш сайт, вы принимаете условия, согласно которым мы используем cookie-файлы для анализа данных и создания контента (в том числе рекламного) и даёте согласие на обработку файлов cookie и пользовательских, персональных данных.