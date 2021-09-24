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Последние выходные сентября в Бурятии будут дождливыми

Последние выходные сентября в Бурятии будут дождливыми
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Синоптики прогнозируют ненастную погоду

Грядущие выходные в Бурятии обещают быть прохладными и дождливыми. Местами даже ожидается мокрый снег.

По данным синоптиков, 24 сентября по республике сохранится неустойчивая погода, местами небольшие дожди, в горах с мокрым снегом. Утром местами туманы. Ветер восточный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура +13, +18, местами +8, +13.

25 сентября по республике ночью местами, днём на большей территории осадки в виде дождя и мокрого снега, местами сильные дожди. Ветер северо-западный 7-12, в отдельных районах 15-22 м/с. Температура ночью +1, +6, местами -2, -7, днём +5, +10, местами +11, +15.

26 сентября на большей территории Бурятии осадки в виде дождя и мокрого снега, ночью местами сильные. Ветер северо-западный 8-13, в отдельных районах 16-21 м/с. Температура ночью 0, +5, местами -2, -7, днём +5, +11.
прогноз погоды

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