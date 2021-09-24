В Бурятии суточный прирост COVID-19 вновь превысил 90

Число госпитализированных больных с ковидом выросло
По данным управления Роспотребнадзора, за последние сутки в Бурятии выявили 93 заразившихся коронавирусом. Это больше, чем днём ранее, на четырёх человек.
Так, если вчера заболели 93 жителя республики, позавчера их было 89, до этого 87, а в понедельник – 91. Так что второй раз с начала недели суточный прирост заболеваемости превышает уровень «90». При этом с 1 по 20 сентября показатели были ниже этой отметки.
Отметим, ранее в Бурятии не раз предупреждали о возможной четвёртой волне коронавируса осенью. Год назад, после окончания сезона отпусков и начала учебного года, как раз произошла вспышка заболеваемости. В этом году власти ожидают подобного, потому ещё летом начали создавать запасы лекарств, медицинского кислорода и пр. «Все съедутся из отпусков, все дети пойдут в школы и детские сады. Резко вырастет загрузка общественного транспорта. Так или иначе вырастут контакты между людьми. И на этом фоне в любом случае будет рост заболеваемости. И вот вопрос, насколько этот рост будет, зависит от нас», - отмечал в августе глава республики Алексей Цыденов.
Общее число случаев заражений COVID-19 в Бурятии за всё время достигло 58 419. Из них 48% (28 286) приходится на жителей Улан-Удэ.
За всё время в Бурятии выздоровели от ковида 49 964 человек. Накануне вылечились 84 пациента.
За последние сутки скончались двое пациентов с коронавирусом. Точный возраст умерших не раскрывается, известно лишь, что один был старше 65 лет, а другой младше этого возраста.
С начала пандемии умерли от коронавируса 1827 жителей Бурятии.
В стационарах республики сегодня получают лечение 433 пациента с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. За сутки их стало больше сразу на 13 человек.
Выросло и число больных, которые находятся в отделениях реанимации. Сейчас их 58, в то время как вчера было 56. Из них 36 человек старше 65 лет. На ИВЛ – 23 пациента.
В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 550 коек: занято – 433, свободно – 117 коек. Занятость коечного фонда составляет 78,7%.
Амбулаторное лечение и наблюдение проходит 1191 человек. За сутки число таких больных выросло более чем на 20.
Число контактных лиц на сегодня – 3586 человек.
На данный момент завершили вакцинацию 289 508 жителей Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», на днях в Бурятии сняли очередной «коронавирусный» запрет – разрешили открыться детским развлекательным центрам.
С обращением к жителям выступил главный санврач Бурятии Сергей Ханхареев. Он сообщил, что растёт заболеваемость и COVID-19, и ОРВИ. По словам Ханхареева, из всего числа болеющих сегодня 90% - это непривитые люди.
В Бурятии суточный прирост COVID-19 вновь превысил 90
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