Хозяйка кошки считает, что это настоящее чудо
В Бурятии кошка преодолела более 20 километров, чтобы попасть домой. Историю в своём аккаунте в соцсети опубликовало издание Заиграевского района «Вперёд».
- Необычную историю рассказала жительница Бурятии Татьяна. Девушка имеет дачу на 3-м километре Заиграевской трассы и каждые выходные проводит в загородном доме. Так было и нынешним летом. Вместе с дочками и кошкой Муркой Татьяна приехала на «фазенду» в начале июня. В первый же день счастливая Мура выпорхнула на свободу и пропала. Расстроенные девочки весь день искали любимицу, но её и след простыл. Тщетно каждую субботу семья приезжала на место пропажи в надежде, что питомец вернётся. Шансы на счастливое воссоединение таяли день за днём. Татьяна была уверена, что кошка, привыкшая жить в городской квартире, была сбита машиной или разорвана местными собаками. В улан-удэнской квартире было печально без «хвостика». Но сентябрь принёс чудо, - говорится в публикации газеты «Вперёд».
Семья решила проведать дом в районе Лысой горы в Улан-Удэ. Там они проживали пару лет назад, до переезда в квартиру.
- Едва мы открыли ворота, как навстречу выбежала Мура! – рассказывает Татьяна, - Грязная, худая, с клочками выдранной шерсти, она сразу кинулась нам в ноги, громко мяукала и просилась на руки.
Улан-удэнка сначала засомневалась, она ли это? Но дети сразу признали любимицу.
- Срочно нашла фотографии, сравнила, это точно была она! – с восторгом вспоминает Татьяна, - С тех пор прошло уже две недели, мы откормили и отмыли нашу Муру, сейчас она счастлива и лежит на любимом месте, в изголовье кровати.
Горожанка считает, что это настоящее чудо, ведь кошка преодолела более 20 километров, прошла весь город и пришла туда, где прожила большую часть своей жизни.
В Бурятии кошка прошла более 20 км и разыскала свой дом
Общество, Фото:
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