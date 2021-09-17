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Михаил Асташов проголосовал на выборах в Госдуму

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Двукратный чемпион Паралимпиады проголосовал на участке в Доме инвалидов-колясочников

Сегодня в Бурятии стартовали выборы. Избирательные участки для голосования за кандидатов в Государственную Думу начали свою работу в 8 часов. Утром свой голос на выборах отдал двукратный чемпион Паралимпиады в Токио Михаил Асташов.

Он одним из первых проголосовал на избирательном участке № 803, который организовали в Доме инвалидов-колясочников им. Эржены Будаевой. На этом избирательном участке всё оборудовано для удобства голосования граждан с ограниченными возможностями здоровья.

- Я исполнил свой гражданский долг. Я думаю, что каждый это должен сделать, если есть такая возможность. Нужно выбирать своих кандидатов, которые будут помогать развивать нашу страну, - рассказал Михаил Асташов журналистам.

Выборы депутатов Госдумы в этом году будут длиться три дня – с 17 по 19 сентября.

Михаил Асташов прилетел в Бурятию 15 сентября.

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