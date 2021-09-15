В Бурятию прилетели герои Паралимпиады Михаил Асташов и Баир Шигаев

В аэропорту «Байкал» болельщики устроили паралимпийцам пышный приём. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж
Сегодня ранним утром в Бурятию вернулись двукратный паралимпийский чемпион Михаил Асташов и бронзовый призёр Паралимпиады Баир Шигаев. В аэропорту «Байкал» болельщики устроили им торжественную встречу.
- Хотелось бы поблагодарить за такой тёплый приём. Поблагодарить в первую очередь родственников всех, друзей, знакомых, - выступил Михаил Асташов.
- Спасибо за слова тёплые, за поддержку. В общем, мы дома, - добавил Баир Шигаев.
Также спортсмены рассказали, что не ожидали такой поддержки от земляков и болельщиков до и во время Игр. Множество положительных сообщений мотивировало атлетов выложиться на максимум.
- Мне много писали слов поддержки, меня это очень сильно подбадривало, мотивировало. Я, когда ехал свои гонки, думал, что столько людей поддерживает, я не могу всех подвести. Поэтому работал ещё больше, чем мог, и это принесло свои плоды, - рассказал Михаил Асташов.
Двукратный паралимпийский чемпион также добавил, что побеждать ему помогали цитаты великих людей.
- Тренер из Бурятии мне по телефону чуть ли не лекции читал. В общем, очень сильно помогал. Даже несмотря на то, что был далеко. Он наставлял, давал указания, давал советы, приводил цитаты разных великих людей для поднятия морального и боевого духа, - со смехом рассказал Михаил Асташов о своём тренере Николае Тетерине.
Торжественная встреча спортсменов (0+) также пройдёт 17 сентября, в пятницу, на площади Советов.
- Вы своим примером показали, что возможности человека безграничны. За ваш подвиг, за ваш труд, за ваше терпение! Это большая надежда для многих наших земляков, для граждан нашей страны, нашей республики, что в этой жизни всё возможно, - отметил на встрече спортсменов зампред правительства Бурятии Вячеслав Цыбикжапов.
Как сообщал «Байкал-Daily», лучник Баир Шигаев завоевал бронзовую медаль в смешанных соревнованиях вместе с лучницей из Якутии Степанидой Артахиновой.
Триумфатором Паралимпиады стал уроженец Бурятии, велогонщик Михаил Асташов. Он взял две золотые медали – в гонке на велотреке и на шоссе.
В Бурятию прилетели герои Паралимпиады Михаил Асташов и Баир Шигаев
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