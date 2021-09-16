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В Бурятии выпал град

В Бурятии выпал град
Общество,  Фото:selfie_gsk_03
Град прошёл в Гусиноозёрске

15 сентября в городе Гусиноозёрск в Селенгинском районе Бурятии выпал крупный град. Видео, а также фотографии появились в паблике selfie_gsk_03.

Пользователи в комментариях делятся, что попали под град.


После града в Закаменском районе выплатили компенсации

Как сообщал «Байкал-Daily», в ночь с 6 на 7 августа на сёла Михайловка и Усть-Бургалтай в Закаменском районе Бурятии обрушился сильнейший град, признанный впоследствии аномальным. Градины были размером с куриное яйцо. Оказались повреждены многие дома и хозпостройки местных жителей. Сельчане потеряли свой урожай.

В селе Михайловка пришлось менять кровлю школы, побитую градом. Также кровлю меняли в сельском доме культуры в улусе Усть-Бургалтай.

Недавно стало известно, что 207 жителям Закаменского района, потерпевшим убытки после непогоды, выплатили компенсации

- Из-за града пострадали 68 домов, где проживают 207 человек. Все они получили выплаты на общую сумму 2 млн 70 тыс рублей, - сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

После града Михайловку посетил глава Бурятии Алексей Цыденов. Он и поручил правительству и администрациям сельских поселений ускорить работу по оценке ущерба и оперативно выплатить компенсации всем пострадавшим.

- Град побил всю кровлю, весь урожай. Было очень страшно. Град начинался с маленьких крупинок, а потом всё крупнее и крупнее. Крыша, конечно, была страшная… Думали, как ее восстанавливать, где деньги брать, может, пеной пока запенить. Потому что всё потекло, мебель всю намочило. К нам приезжал глава Бурятии, был у нас дома. Оказал моральную и материальную помощь, огромная благодарность ему за то, что прибыл, за то, что поддержал. Выплата пришла – мы за три дня буквально крышу обновили. Дома побелили, покрасили. Честно говоря, вообще не ожидали, что будет такая помощь, что глава к нам в дом приедет. Думал, это природа, стихия, и что это проблема нас самих. А получилось, что всё нам восстановили. У нас девять детишек, десятого малыша ждем, поэтому эта помощь оказалась очень кстати, - рассказали Александр и Людмила, жители села Михайловка.



град

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