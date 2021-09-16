Продукция изъята и отправлена обратно в Монголию
Госинспекторы управления Россельхознадзора в пункте пропуска «Кяхта» досматривают автотранспорт, следующий из Монголии в Россию и в обратном направлении.
Выявлено нарушение: гражданин Монголии пытался ввезти 8 кг мясной продукции.
- Данную продукцию запрещено импортировать в Россию, так как ввоз осуществлялся из страны, неблагополучной в эпизоотическом отношении. Это является нарушением Положения о едином порядке осуществления ветеринарного контроля на границе и территории Евразийского экономического союза, утверждённого решением комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 № 317, - сообщили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
Возбуждено дело об административном правонарушении. Продукция изъята и отправлена обратно в Монголию.
Жителю Монголии не дали ввезти в Бурятию 8 кг мяса
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