Жителю Монголии не дали ввезти в Бурятию 8 кг мяса

Общество, Фото: управление Россельхознадзора

Продукция изъята и отправлена обратно в Монголию



Госинспекторы управления Россельхознадзора в пункте пропуска «Кяхта» досматривают автотранспорт, следующий из Монголии в Россию и в обратном направлении.



Выявлено нарушение: гражданин Монголии пытался ввезти 8 кг мясной продукции.



- Данную продукцию запрещено импортировать в Россию, так как ввоз осуществлялся из страны, неблагополучной в эпизоотическом отношении. Это является нарушением Положения о едином порядке осуществления ветеринарного контроля на границе и территории Евразийского экономического союза, утверждённого решением комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 № 317, - сообщили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.



Возбуждено дело об административном правонарушении. Продукция изъята и отправлена обратно в Монголию.





