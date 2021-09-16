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Жителю Монголии не дали ввезти в Бурятию 8 кг мяса

Жителю Монголии не дали ввезти в Бурятию 8 кг мяса
Общество,  Фото:управление Россельхознадзора
Продукция изъята и отправлена обратно в Монголию

Госинспекторы управления Россельхознадзора в пункте пропуска «Кяхта» досматривают автотранспорт, следующий из Монголии в Россию и в обратном направлении.

Выявлено нарушение: гражданин Монголии пытался ввезти 8 кг мясной продукции.

- Данную продукцию запрещено импортировать в Россию, так как ввоз осуществлялся из страны, неблагополучной в эпизоотическом отношении. Это является нарушением Положения о едином порядке осуществления ветеринарного контроля на границе и территории Евразийского экономического союза, утверждённого решением комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 № 317, - сообщили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

Возбуждено дело об административном правонарушении. Продукция изъята и отправлена обратно в Монголию.


Россельхознадзор

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